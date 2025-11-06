Miej jaja! Badaj się regularnie – ORLEN Superliga i Cancer Fighters grają razem!

Listopad miesiącem męskiej profilaktyki

Akcja Movember wkracza na parkiety ORLEN Superligi. Wyznaczeni ambasadorzy klubów, dumnie nosząc symbolicznego wąsa, pojawią się w dedykowanych materiałach wideo i edukacyjnych. Przez cały listopad hasło kampanii "Miej jaja! Badaj się regularnie" będzie widoczne na bandach LED podczas wszystkich meczów ligowych. Inicjatywę wesprze także szeroka komunikacja w mediach społecznościowych klubów i ligi, gdzie eksperci oraz sportowcy będą przełamywać tabu związane z męskim zdrowiem.

- Od lat staramy się łączyć sport z edukacją zdrowotną, bo wiemy, że to język, który dociera do ludzi - mówi Marek Kopyść, Prezes Fundacji Cancer Fighters. Mężczyźni często unikają rozmów o zdrowiu, a przecież odwaga to nie tylko walka na boisku czy w życiu codziennym - to także umiejętność przyznania, że warto się zbadać. - Dzięki współpracy z ORLEN Superligą możemy dotrzeć z tym przekazem do tysięcy kibiców i pokazać, że profilaktyka to forma troski o siebie i swoich bliskich - dodaje Marek Kopyść

Gramy razem o zdrowie

To kolejna wspólna akcja Superligi i Fundacji Cancer Fighters. W marcu obie organizacje prowadziły działania edukacyjne dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy przy okazji meczów ORLEN Superligi Kobiet.

Jako ORLEN Superliga czujemy odpowiedzialność za to, by wykorzystać popularność sportu do mówienia o ważnych społecznie tematach. Profilaktyka zdrowotna to jeden z nich. W marcu wspólnie z Fundacją Cancer Fighters prowadziliśmy działania edukacyjne w ORLEN Superlidze Kobiet, a teraz czas, by zwrócić uwagę na zdrowie mężczyzn. To ważne, że sportowcy i kluby ORLEN Superligi pokazują, że odwaga to nie tylko walka na boisku, ale też troska o własne zdrowie i zachęcanie innych do profilaktyki - powiedział Jakub Dmoch, PR Manager Superligi sp. z o.o.

Fundacja Cancer Fighters i ORLEN Superliga od kilku lat realizują wspólne inicjatywy. Najgłośniejszą z nich była akcja "Gramy Razem w Walce z Rakiem", w której wszystkie kluby obu lig symbolicznie "powołały" do swoich drużyn dzieci zmagające się z chorobą nowotworową. W ramach inicjatywy zebrano łącznie ponad 338 tysięcy złotych na leczenie podopiecznych Fundacji. Podsumowanie akcji: TUTAJ.

O akcji Movember

Movember to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest zwiększenie świadomości na temat chorób dotykających mężczyzn. Z danych wynika, że rak prostaty jest najczęściej diagnozowanym nowotworem u mężczyzn w Polsce, a wczesne wykrycie znacząco zwiększa szanse na całkowite wyleczenie. Niestety, wielu panów wciąż unika badań profilaktycznych, często z powodu wstydu lub braku świadomości. Tymczasem - jak podkreślają eksperci - badanie PSA z krwi czy samobadanie jąder to proste i bezbolesne działania, które mogą uratować życie.

