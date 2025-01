Już nie piłka i nie Świątek. Tomaszewski miażdży, nie oszczędził nawet Małysza

Na finiszu ubiegłego cyklu Aleksander Zniszczoł był w "generalce" 19. i okazał się najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Polski. W bieżącym sezonie Wąsek póki co jest 13 . A gdzie czasy, kiedy nasi zawodnicy regularnie stawali na pucharowym podium? Dzisiaj wyzwaniem jest miejsce w czołowej "10".

Tomaszewski mówi o katastrofie. Uderza w Thurnbichlera i jego przełożonych z PZN

- Nagle nasi skoczkowie zaczęli spadać. To się zaczęło od zatrudnienia trenera, który był młodszy od zawodników. Być może taki jest trend w światowych skokach, że się zatrudnia młodszych trenerów. Ale widać, że zatrudnienie tego szkoleniowca spowodowało katastrofę - mówi w rozmowie z "Super Expressem" wyraxnie zatroskany Jan Tomaszewski .

- Jeśli ci najlepsi zawodnicy kończą na 30., 40. czy 50. miejscu, to wmawia nam się, że wszystko jest w porządku?! Popatrzmy na Austriaków, którzy ciągle mają dopływ świeżej krwi - dodaje legendarny bramkarz.

Niepokoi załamanie formy starej gwardii. Kamil Stoch , Dawid Kubacki i Piotr Żyła to w komplecie medaliści olimpijscy i indywidualnie mistrzowie świata. Obecnie każdy z nich jest cieniem samego siebie. W klasyfikacji generalnej PŚ zajmują lokaty w czwartej i piątej dziesiątce .

Zdaniem "człowieka, który zatrzymał Anglię" wina Thurnbichlera nie podlega dyskusji. Bohater z Wembley nie ukrywa jednak pretensji do przełożonych Austriaka . I ewidentnie - choć nie wymienia nazwiska - kieruje gorzkie słowa pod adresem Adama Małysza , obecnego szefa Polskiego Związku Narciarskiego.

- Kto go zatrudnił? - pyta retorycznie Tomaszewski, mając na myśli Thurbichlera. - Przez jego zatrudnienie Stoch w ogóle nie skacze, Żyła i Kubacki spadają ze skoczni. A to są przecież zawodnicy wysokiej klasy. Czyjaś to jest wina.