Ważny piłkarz Bayernu wywieziony z treningu. Ambulans mknął przez miasto na sygnale

Sęk w tym, że do incydentu doszło około południa. Niemieckie media szybko dowiedziały się o zaistniałej sytuacji. Służby pasowe Bayernu przez kilka godzin nie chciały jednak ujawnić personaliów poszkodowanego piłkarza .

Daniel Peretz wypada z gry. Bayern ma problem, traci bramkarza na kilak tygodni

Wciąż nie wiadomo, w jaki sposób doszło do stłuczenia. Do ośrodka treningowego wezwano karetkę, sanitariusze już po kilku minutach zdecydowali się zabrać 24-letniego golkipera do szpitala. Ambulans drogę powrotną pokonał na sygnale.