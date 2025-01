Beniaminek zaskoczy wicemistrzynie Polski? Energa Start pójdzie za ciosem?

Trudno spodziewać się jednak, by beniaminek ORLEN Superligi Kobiet mógł zaskoczyć aktualne wicemistrzynie Polski. Na początku sezonu chorzowianki były określane nawet rewelacją tych rozgrywek, jednak w ostatnich siedmiu spotkaniach pokonały one jedynie Energa Szczypiorno Kalisz . W poprzedniej serii zespół z województwa śląskiego wysoko uległ Piotrcovii Piotrków Trybunalski, a rozczarowania po tym spotkaniu nie krył ich trener.

Maraton mistrzyń

W środowe popołudnie zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin zmierzą się z Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Aktualne mistrzynie Polski będą chciały wygrać to spotkanie i w bardzo dobrych nastrojach przystąpić do rywalizacji w fazie grupowej Ligi Europejskiej. Pierwszym ich rywalem w tych rozgrywkach będzie węgierski Motherson Mosonmagyarovari KC. Warto dodać, że w styczniu i lutym lubinianki rozegrają łącznie 14 spotkań. Piotrcovia Piotrków Trybunalski z całą pewnością będzie chciała sprawić niespodziankę w starciu z faworyzowanym zespołem i warto w tym miejscu cofnąć się do 2 lutego 2022 roku. To właśnie wtedy zespół z województwa łódzkiego nieoczekiwanie pokonał swojego rywala i zakończył serię 49 domowych zwycięstw z rzędu KGHM MKS Zagłębia Lubin w ORLEN Superlidze Kobiet.