Siatkarski nokaut w Lidze Mistrzyń. Polskie siatkarki już mogą świętować

DevelopRes Rzeszów zapewnia sobie awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzyń jako pierwsza drużyna z Polski. I to mimo że w grupie rywalizuje z wielkim faworytem całych rozgrywek, broniącym tytułu Prosecco Doc Imoco Conegliano. Rzeszowianki nie miały jednak litości dla dwóch pozostałych zespołów w grupie i w ostatniej kolejce pojadą do Włoch ze spokojną głową.