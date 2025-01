Energa Start „użądlił” Pszczoły! Zmiana trenera w Koszalinie?

- Wiedziałyśmy, że mecz będzie wymagającym spotkaniem i z pewnością było to widowisko, które przyniosło wiele emocji zarówno nam, jak i kibicom. Jestem bardzo wdzięczna za szansę, którą otrzymałam od trenerki Magdaleny i myślę, że dobrze ją wykorzystałam, dokładając swoją cegiełkę do tej wygranej - powiedziała Weronika Godzina, bramkarka MKS-u URBIS Gniezno.

Zawieszony trener

Nowym liderem ORLEN Superligi Kobiet został KPR Gminy Kobierzyce , który pokonał Młyny Stoisław Koszalin 30:25 (13:10). Warto jednak pamiętać, że o jedno spotkanie mniej mają rozegrane zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin i MKS-u FunFloor Lublin. Podopieczne Marcina Palicy pokazały w Koszalinie dwa oblicza. Na początku spotkania dolnośląski zespół popełniał proste błędy, a w bramce bardzo przeciętnie spisywała się Viktoriia Saltaniuk. Jeszcze przed przerwą zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce zaczęły się spisywać zdecydowanie lepiej. Udane interwencje ukraińskiej bramkarki pozwoliły wypracować bezpieczną przewagę, która została utrzymana w drugiej części spotkania. Młyny Stoisław Koszalin nie zaprezentowały się źle w meczu z aktualnymi wicemistrzyniami Polski, jednak nie zmieniło to decyzji władz klubu o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków trenera przez Krzysztofa Przybylskiego.

Udany rewanż

- To bardzo ważne dla nas zwycięstwo. Skończyłyśmy tamten rok słabo, a ten zaczęłyśmy dobrze. Teraz mamy bardzo silnych przeciwników, bo już w środę jedziemy do Lubina, a później przyjeżdża do nas Lublin. Chcemy w obu tych meczach powalczyć o sprawienie niespodzianek - zapowiedziała Joanna Gadzina, skrzydłowa Piotrcovii Piotrków Trybunalski.