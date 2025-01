"Wyższa Rada Sportu (CSD) uwzględniła w środę wniosek o pilny środek zapobiegawczy, złożony przez Barcelonę oraz piłkarzy Daniego Olmo i Pau Víctora. Środek ten, o charakterze tymczasowym do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania wniesionego przez klub i wspomnianych zawodników, zawiesza decyzję Komisji ds. Nadzoru nad Porozumieniem Koordynacyjnym RFEF- La Liga z dnia 4 stycznia 2025 roku, która unieważniała licencje sportowe tych graczy. Jednocześnie licencje pozostają w mocy do czasu ostatecznego rozpatrzenia odwołania " - tak brzmiał oficjalny komunikat CSD, który pojawił się w środowe popołudnie (za RealMadryt.pl).

Na jego mocy Dani Olmo oraz Pau Victor są tymczasowo uprawnieni do gry w barwach FC Barcelona w najbliższym czasie, co jeszcze kilka dni temu nie było takie oczywiste. Nie może dziwić radość, której nie ukrywał Joan Laporta podczas meczu Superpucharu Hiszpanii. Za swoją nadmierną radość i obraźliwe gesty mogą go spotkać poważne konsekwencje, ale w tej sprawie wszystko zależy od RFEF i tego, czy zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec prezesa "Blaugrany".