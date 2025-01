Co za absurd, kto mianował go kapitanem? W Barcelonie tyka bomba, kuriozalny powód

Ronald Araujo to 25-letni, wysoki, dobrze zbudowany i bardzo szybki stoper. Urugwajczyk ma wszystko, aby idealnie wpasować się do stylu gry preferowanego przez Hansiego Flicka w FC Barcelona . Dlaczego więc chce opuścić klub? Doniesienia w tej sprawie są wręcz kuriozalne.

Aż trudno w to uwierzyć. Media wskazują powód, to dlatego Araujo chce odejść z Barcelony

Tym bardziej dziwią wieści o jego możliwym transferze. A jeśli doniesienia dotyczące powodu jego odejścia są prawdziwe, mamy do czynienia z wyjątkowym absurdem . Aż trudno uwierzyć, że taka postawa piłkarza o takim potencjale ma miejsce w FC Barcelona.

Największy kataloński dziennik sportowy "Mundo Deportivo" informuje, że Ronald Araujo chce odejść, ponieważ... widzi, że na środku obrony skonsolidował się duet Pau Cubarsi - Inigo Martinez . Na dodatek przeraża go potencjalne przyjście Jonathana Taha , które jeszcze zwiększyłoby konkurencję na tej pozycji.

Jeśli to prawda, to okazuje się, że Ronald Araujo, który znajduje się w najlepszym możliwym wieku dla piłkarza i dysponuje wręcz wymarzonymi warunkami fizycznymi, poddał się i wycofał z rywalizacji z młodocianym, bo 17-letnim Cubarsim, oraz z Inigo Martinezem, który ma 33 lata i zbliża się do końca kariery.