Lothar Matthaus oddaje swoją koszulkę Maradony. WIDEO

Lothar Matthaus oddaje swoją koszulkę Maradony.

Lothar Matthaus zaprezentował szklaną gablotę a w niej koszulkę Argentyny No.10, którą nosił Diego Maradona podczas finału Mistrzostw Świata 1986 w Meksyku.



Lothar Matthaus, były reprezentant Niemiec:



„Nie wszystko można kupić za pieniądze, pieniądze to nie wszystko. Postanowiłem zrobić ten prezent Argentyńczykom i to jest po prostu bezcenne”.



Jedna z kultowych koszulek nr 10 noszonych przez Diego Maradonę podczas finału Mistrzostw Świata w 1986 roku została „oddana” Argentyńczykom w czwartek w ambasadzie Argentyny w Madrycie.



Maradona wymienił się koszulkami z Lotharem Matthausem w połowie meczu, w którym Argentyna wygrała 3-2, a przez 36 lat od tego czasu wezwania do „repatriacji” koszulki stawały się coraz głośniejsze.



W maju tego roku koszulkę Maradony z meczu z Anglią, podczas którego strzelił legendarnego gola „Hand of God”, również w Meksyku '86,sprzedano za cenę 9,3 miliona dolarów.



Koszulka zostanie wystawiona w muzeum piłki nożnej „Legends” w stolicy Hiszpanii.