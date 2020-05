Piłkarskie legendy "Orłów". Antoni Szymanowski - mur nie do przejścia. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Koledzy z boiska wspominali go jako mur nie do przejścia. Antoni Szymanowski to legendarny obrońca reprezentacji Polski i Wisły Kraków.