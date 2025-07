Zwrot akcji ws. kadrowicza. To tam ma trafić z Włoch, dostanie wypłatę życia

Finalnie może skończyć się na zmianie kontynentu. Poinformował o tym w mediach społecznościowych ekspert od transferów, Rudy Galetti. Dziennikarz opublikował w serwisie X krótki wpis, który może zszokować kibiców . "Paweł Dawidowicz podpisał kontrakt z Al Hazem jako wolny agent. Były obrońca Hellas Verona dołączył do tego klubu na mocy umowy wartej 1,3 miliona euro za sezon" - przekazał.

Paweł Dawidowicz może trafić do Arabii Saudyjskiej. Ten dziennikarz jest o tym przekonany

Gdyby informacje się potwierdziły, to defensor dołączyłby do Marcina Bułki i zostałby kolejnym Polakiem, który w nadchodzącej kampanii będzie regularnie prezentował się saudyjskim sympatykom futbolu. W głowie może zakręcić się od wypłaty. 1,3 miliona euro to w przeliczeniu na naszą walutę grubo ponad 5 milionów złotych. Golkiper również zdecydował się na podobną rewolucję. Płocczanin ma reprezentować barwy NEOM SC.