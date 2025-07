Wojciech Szczęsny wróci do reprezentacji Polski? Kilka dni temu nowy selekcjoner Jan Urban w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" udzielił w tej kwestii wypowiedzi, która zasiewa małe ziarno niepewności. - Życie pisze różne scenariusze i na wszystko bądźmy przygotowani - przyznał trener.

Powrót Szczęsnego do kadry wydaje się mało prawdopodobny, o czym wielokrotnie mówił sam zainteresowany. Polski bramkarz zasugerował, że taki ruch z jego strony byłby nie w porządku wobec jego kolegów, którzy już otworzyli nowy rozdział w swojej reprezentacyjnej karierze i zaczęli rywalizować o miejsce w składzie.

Szczęsny w ogniu krytyki. Karygodne zachowanie w szatni. "Brak szacunku"

Celem nowego selekcjonera jest awans na piłkarskie mistrzostwa świata w 2026 roku. I to niezależnie od tego czy Szczęsny wróci do reprezentacji. Tomasz Hajto był gościem programu "Prawda Futbolu" i tam wrócił do historii sprzed kilku lat, w której główną rolę odegrał bramkarz FC Barcelony.

- Jeden z selekcjonerów przyszedł na pierwszą odprawę, a Wojciech Szczęsny do niego powiedział, że może by trener coś zaśpiewał. Naprawdę niektórym odwaga z odważnikiem się już kompletnie pomyliła - opowiedział Hajto, który kontynuował swoją opowieść. - Rozmawiałem z wieloma trenerami - Michałem Probierzem, Czesławem Michniewiczem, Jerzym Brzęczkiem. W reprezentacji, żeby coś osiągnąć, to nie tylko sześć gwiazd ma się dobrze czuć i pozwalać sobie na wszystko. Wszyscy muszą się dobrze czuć - dodał były reprezentant Polski.

Moim zdaniem takie zachowanie, jeżeli tak się odezwał do jednego z selekcjonerów, to pokazuje przede wszystkim brak szacunku do szefa

Roman Kołtoń wziął w obronę Szczęsnego i sugerował, że to na pewno były żarty, do których skłonny jest polski bramkarz. Hajto nie przyjął jednak takiej argumentacji.

- Żarty niech sobie robi w domu. Jeżeli jest odprawa i przychodzi selekcjoner, który jest od ciebie starszy, to trzeba mieć do niego trochę szacunku. Nie wystarczy, że masz dużo pieniędzy na koncie i możesz sobie na wszystko pozwolić i się wygłupiać - przyznał Hajto, który zasugerował, że stworzyłby dekalog reprezentanta, który obowiązywałby w reprezentacji. Nawiązał do tego, że taki w Barcelonie stworzył Hansi Flick. - To dlatego Barcelona zdobyła mistrzostwo - stwierdził Hajto.

