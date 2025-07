Komunikat informujący o przenosinach Marcina Bułki do Arabii Saudyjskiej jest już tylko kwestią czasu. Polak po imponujących ostatnich sezonach we Francji stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym. Najlepszą ofertę przedstawił mu Neom SC i to kibiców tego klubu 25-latek niebawem będzie zachwycał swoimi paradami. Sympatycy futbolu z kraju nad Wisłą są natomiast podzieleni. Jedni rozumieją decyzję rodaka. Drudzy kiwają natomiast głową z dezaprobatą.