Tylko nie to. Fatalne wieści przed meczem reprezentacji. Piłkarz opuścił zgrupowanie
W piątek reprezentacja Polski do lat 21. sprawiła ogromną sensację, ogrywając Włochów 2:1 w samej końcówce meczu. We wtorek naszą młodzieżową kadrę czeka kolejne spotkanie eliminacji mistrzostw Europy. Jak przekazał oficjalny profil "Łączy nas piłka", ze zgrupowania zespołu Jerzego Brzęczka musiał wyjechać jeden z zawodników.
Co to był za mecz! W piątek, kilka godzin przed starciem Polska - Holandia w kwalifikacjach mistrzostw świata, spotkanie z Włochami rozegrała nasza kadra U-21. Ekipa prowadzona przez Jerzego Brzęczka ograła u siebie Włochów 2:1, choć przegrywała przez większość spotkania.
Najpierw do wyrównania po asyście Jana Faberskiego poprzedzonej kapitalnym rajdem doprowadził Wiktor Bogacz. Wygraną "Biało-Czerwonym" zapewnił Maciej Kuziemka, który huknął pod poprzeczkę z bliskiej odległości. "Nasza młodzież zapewnia emocje, świetną grę i wyniki. Brawa dla Jerzego Brzęczka. Włosi pokonani, jesteśmy liderem!" - pisał po ostatnim gwizdku Cezary Kulesza.
Smutne wieści ze zgrupowania kadry U-21. Uraz podstawowego piłkarza
We wyjściowej jedenastce na mecz z Włochami pojawił się Marcel Reguła. Zawodnik Zagłębia Lubin wystąpił na pozycji napastnika. Opuścił boisko w 66. minucie. Został zmieniony przez wspomnianego Bogacza.
We wtorek reprezentacja Polski U-21 zmierzy się na wyjeździe z Macedonią Północną. Wiemy już, że w tym starciu Brzęczek nie będzie mógł skorzystać z reguły. W poniedziałkowe popołudnie poinformowano o urazie 19-latka, który wyklucza go z gry.
"Marcel Reguła nie zagra w meczu z Macedonią Północną. Reprezentant Polski U-21 z powodów zdrowotnych opuści dziś zgrupowanie w Opalenicy i nie poleci z drużyną na spotkanie kwalifikacji ME w Bitoli (18 listopada, godz. 17:00)" - czytamy w komunikacie "Łączy nas piłka".
Dodano również, że w jego miejsce nie zostanie dowołany żaden inny zawodnik. W tym sezonie Marcel Reguła rozegrał w sumie 15 spotkań, notując kapitalne liczny. Strzelił w nich cztery gole i zanotował tyle samo asyst w barwach Zagłębia.
Po pięciu meczach eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy nasza kadra z kompletem punktów i bilansem bramkowym 17:1 jest liderem grupy E. Macedończycy zebrali zaledwie trzy oczka, po pokonaniu Armenii 2:1.