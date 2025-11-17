Co to był za mecz! W piątek, kilka godzin przed starciem Polska - Holandia w kwalifikacjach mistrzostw świata, spotkanie z Włochami rozegrała nasza kadra U-21. Ekipa prowadzona przez Jerzego Brzęczka ograła u siebie Włochów 2:1, choć przegrywała przez większość spotkania.

Najpierw do wyrównania po asyście Jana Faberskiego poprzedzonej kapitalnym rajdem doprowadził Wiktor Bogacz. Wygraną "Biało-Czerwonym" zapewnił Maciej Kuziemka, który huknął pod poprzeczkę z bliskiej odległości. "Nasza młodzież zapewnia emocje, świetną grę i wyniki. Brawa dla Jerzego Brzęczka. Włosi pokonani, jesteśmy liderem!" - pisał po ostatnim gwizdku Cezary Kulesza.

Smutne wieści ze zgrupowania kadry U-21. Uraz podstawowego piłkarza

We wyjściowej jedenastce na mecz z Włochami pojawił się Marcel Reguła. Zawodnik Zagłębia Lubin wystąpił na pozycji napastnika. Opuścił boisko w 66. minucie. Został zmieniony przez wspomnianego Bogacza.

We wtorek reprezentacja Polski U-21 zmierzy się na wyjeździe z Macedonią Północną. Wiemy już, że w tym starciu Brzęczek nie będzie mógł skorzystać z reguły. W poniedziałkowe popołudnie poinformowano o urazie 19-latka, który wyklucza go z gry.

"Marcel Reguła nie zagra w meczu z Macedonią Północną. Reprezentant Polski U-21 z powodów zdrowotnych opuści dziś zgrupowanie w Opalenicy i nie poleci z drużyną na spotkanie kwalifikacji ME w Bitoli (18 listopada, godz. 17:00)" - czytamy w komunikacie "Łączy nas piłka".

Dodano również, że w jego miejsce nie zostanie dowołany żaden inny zawodnik. W tym sezonie Marcel Reguła rozegrał w sumie 15 spotkań, notując kapitalne liczny. Strzelił w nich cztery gole i zanotował tyle samo asyst w barwach Zagłębia.

Po pięciu meczach eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy nasza kadra z kompletem punktów i bilansem bramkowym 17:1 jest liderem grupy E. Macedończycy zebrali zaledwie trzy oczka, po pokonaniu Armenii 2:1.

