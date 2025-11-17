Za nami jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami', podczas której o Kryształową Kulę walczyły największe nazwiska ze świata show-biznesu. Na tanecznym parkiecie tej jesieni oglądać mogliśmy m.in. wicemistrzynię olimpijską we wioślarstwie, Katarzynę Zillmann. Nieheteronormatywna sportsmenka stworzyła pierwszą w historii polskiej edycji programu parę żeńską wraz z Janją Lesar. Panie jednak z marzeniami o końcowym trofeum pożegnały się jeszcze przed wielkim finałem.

Katarzyna i Janja, podobnie jak wszystkie wyeliminowane wcześniej pary, w niedzielę 16 listopada powróciły na parkiet, aby dołączyć do finałowej trójki - duetów Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska.

Każdy duet przygotował trzy widowiskowe tańce, a ostateczny werdykt pozostawiono publiczności. Głosami widzów zwyciężył "Bagi", który wraz ze swoją partnerką Magdaleną sięgnął po Kryształową Kulę oraz nagrody pieniężne w wysokości 200 tys. zł dla gwiazdy i 100 tys. zł dla tancerza. Influencer już po odebraniu nagród ujawnił, że wygrane pieniądze przekaże na szczytny cel - wesprze fundację pomagającą osobom z zespołem Downa.

Marianna Schreiber skomentowała finał "Tańca z Gwiazdami". Wymownie

Po wygranej Bagińskiego i Tarnowskiej w mediach rozpętała się burza. Pojawiły się bowiem komentarze, że influencer wygrał nie z powodu swoich umiejętności, a jedynie popularności w sieci. Podobne zdanie mieli także jurorzy - Iwona Pavlović przyznała, że jej zdaniem Kryształowa Kula należała się Wiktorii Gorodeckiej, która zdobiła w programie największe postępy.

Głos po finale "Tańca z Gwiazdami" zabrać postanowiła także Marianna Schreiber. Celebrytka i gwiazda polskich freak-fightów nie przebierała w słowach. "I to mnie cieszy: "Taniec z Gwiazdami" wygrał niezmanierowany chłopak. Normalny, troskliwy i empatyczny, niezniszczony popularnością ani zasięgami. Wspaniały brat. O to chodzi. Po tej całej szopce z lizaniem się przez uczestników na pokaz, dramami i seksualnością na parkiecie - wygrywa ktoś, kto ma pokorę i empatię. Ktoś, kto nie musi "krzyczeć" głupotami, a zdobył serca widzów po prostu sobą. Gratuluje, Bagi" - napisała na Insta Stories.

