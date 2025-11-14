Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kulesza nie mógł milczeć po tym, co zrobili Polacy. Boniek dorzucił trzy grosze

Michał Chmielewski

Co to był za mecz w wykonaniu reprezentacji Polski U-21! Drużyna prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Włochów 2:1 w szalonych okolicznościach. Zaraz po ostatnim gwizdku w mediach społecznościowych przemówili eksperci, którzy zachwycali się kapitalnym meczem "Biało-Czerwonych".

Cezary Kulesza, reprezentacja Polski U-21
Cezary Kulesza, reprezentacja Polski U-21FOT. KRZYSZTOF CICHOMSKI/NEWSPIX.PL / FOT. PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Przed rozpoczęciem piątkowego spotkania to Włosi byli lekkimi faworytami. Rywale reprezentacji Polski do lat 21. zdobyli pierwszą bramkę w 61. minucie, otwierając wynik meczu. Dziesięć minut przed upływem regulaminowego czasu gry zespół Jerzego Brzęczka po prostu zachwycił.

Najpierw kosmicznym rajdem popisał się Jan Faberski. Piłkarz holenderskiego PEC Zwolle po efektownej "rulecie" i przebiegnięciu z piłką kilkudziesięciu metrów zanotował asystę do Wiktora Bogacza. W 87. minucie zwycięstwo 2:1 gospodarzom zapewnił Maciej Kuziemka. Kadra Brzęczka triumfowała 2:1. Z bilansem 5:0 jest liderem grupy E eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy.

Adam Kaźmierczak: Sukces kadry Brzęczka napędzi pierwszą reprezentację. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Co za słowa ekspertów po meczu Polaków. Aż serce rośnie

Pod wodzą nowego selekcjonera nasza młodzieżówka ma na koncie komplet zwycięstw. Meczem z Włochami udowodniła, że może grać jak równy z równym przeciwko każdemu przeciwnikowi światowej czołówki.

"Piękny zwycięski mecz w Szczecinie. Różnica była na ławce, Jurek zmianami wzmocnił i przebudził zespół. Przygoda trwa i wygląda naprawdę dobrze. Świetna akcja na 1-1" - ocenił Zbigniew Boniek.

"Nasza młodzież zapewnia emocje, świetną grę i wyniki. Brawa dla Jerzego Brzęczka. Włosi pokonani, jesteśmy liderem!" - dodaje sam Cezary Kulesza.

"Abstrakcyjna akcja Faberskiego. Przestawienie rywala jak kwiatka na parapecie, ruleta, wrzucenie wyższego biegu i odjazd zwieńczony idealnym odegraniem. Szczęka opada" - analizuje Marcin Borzęcki.

"1-1! Co za rajd Faberskiego z ruletą! Może by go dostarczyć do Warszawy na 2. połowę? Niech bierze ze sobą Kuziemkę! 2-1!!!!" - emocjonował się Michał Pol.

"Matko BOSKA!!! Co za rajd Faberskiego, bramka roku Polaków (za całokształt) chyba już znana. Maszyna Brzęczka - nastąpiło zwolnienie blokady. 1-1 z Italią u21" - czytamy na profilu Mateusza Ligęzy.

"Podpuścić i skasować! Kapitalne zmiany i remontada w Szczecinie. Serce rośnie patrząc na naszą młodzieżówkę" - pisze Piotr Dumanowski.

"Jerzy Brzęczek" - skandowały trybuny po meczu. Piękna jesień polskiej młodzieży" - przekazał Filip Macuda.

Grupa polskich piłkarzy w białych koszulkach z orłem na piersi świętuje na boisku, w lewym górnym rogu widoczne jest okrągłe wstawienie z mężczyzną w okularach udzielającym wywiadu.
Jerzy Brzęczek i najważniejsze gwiazdy jego drużyny - Antoni Kozubal, Marcel Krajewski, Tomasz Pieńko i Oskar Pietuszewski Grzegorz Wajda/REPORTER//PAP/Jarek PraszkiewiczPAP/East News
Piłkarze w czerwonych koszulkach przytulają się, ciesząc się wspólnie z sukcesu podczas meczu, w tle rozmyta publiczność na trybunach.
Frederico Duarte, Maciej Kuziemka, Julius ErtlthalerGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w okularach i kurtce z herbem Polski, stojący w sportowym otoczeniu, w tle rozmyte sylwetki osób oraz fragment ławki rezerwowych.
Jerzy BrzęczekEmilia Krawczyk/REPORTEREast News

