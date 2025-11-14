Przed rozpoczęciem piątkowego spotkania to Włosi byli lekkimi faworytami. Rywale reprezentacji Polski do lat 21. zdobyli pierwszą bramkę w 61. minucie, otwierając wynik meczu. Dziesięć minut przed upływem regulaminowego czasu gry zespół Jerzego Brzęczka po prostu zachwycił.

Najpierw kosmicznym rajdem popisał się Jan Faberski. Piłkarz holenderskiego PEC Zwolle po efektownej "rulecie" i przebiegnięciu z piłką kilkudziesięciu metrów zanotował asystę do Wiktora Bogacza. W 87. minucie zwycięstwo 2:1 gospodarzom zapewnił Maciej Kuziemka. Kadra Brzęczka triumfowała 2:1. Z bilansem 5:0 jest liderem grupy E eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy.

Adam Kaźmierczak: Sukces kadry Brzęczka napędzi pierwszą reprezentację.

Co za słowa ekspertów po meczu Polaków. Aż serce rośnie

Pod wodzą nowego selekcjonera nasza młodzieżówka ma na koncie komplet zwycięstw. Meczem z Włochami udowodniła, że może grać jak równy z równym przeciwko każdemu przeciwnikowi światowej czołówki.

"Piękny zwycięski mecz w Szczecinie. Różnica była na ławce, Jurek zmianami wzmocnił i przebudził zespół. Przygoda trwa i wygląda naprawdę dobrze. Świetna akcja na 1-1" - ocenił Zbigniew Boniek.

"Nasza młodzież zapewnia emocje, świetną grę i wyniki. Brawa dla Jerzego Brzęczka. Włosi pokonani, jesteśmy liderem!" - dodaje sam Cezary Kulesza.

"Abstrakcyjna akcja Faberskiego. Przestawienie rywala jak kwiatka na parapecie, ruleta, wrzucenie wyższego biegu i odjazd zwieńczony idealnym odegraniem. Szczęka opada" - analizuje Marcin Borzęcki.

"1-1! Co za rajd Faberskiego z ruletą! Może by go dostarczyć do Warszawy na 2. połowę? Niech bierze ze sobą Kuziemkę! 2-1!!!!" - emocjonował się Michał Pol.

"Matko BOSKA!!! Co za rajd Faberskiego, bramka roku Polaków (za całokształt) chyba już znana. Maszyna Brzęczka - nastąpiło zwolnienie blokady. 1-1 z Italią u21" - czytamy na profilu Mateusza Ligęzy.

"Podpuścić i skasować! Kapitalne zmiany i remontada w Szczecinie. Serce rośnie patrząc na naszą młodzieżówkę" - pisze Piotr Dumanowski.

"Jerzy Brzęczek" - skandowały trybuny po meczu. Piękna jesień polskiej młodzieży" - przekazał Filip Macuda.

Jerzy Brzęczek i najważniejsze gwiazdy jego drużyny - Antoni Kozubal, Marcel Krajewski, Tomasz Pieńko i Oskar Pietuszewski Grzegorz Wajda/REPORTER//PAP/Jarek Praszkiewicz PAP/East News

Frederico Duarte, Maciej Kuziemka, Julius Ertlthaler Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jerzy Brzęczek Emilia Krawczyk/REPORTER East News