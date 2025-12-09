Reprezentant Polski zmieni klub, wieszczą hit transferowy. Wszystko już zimą

Bardzo dobrze w Fenerbahce, szczególnie pod wodzą Jose Mourinho spisywał się Sebastian Szymański. Portugalczyk został jednak zwolniony ze stanowiska pod koniec sierpnia tego roku, a pod wodzą Dominico Tedesco, nie wygląda już tak dobrze. Mimo to Polak zdaje się chętny na transfer.

Do niego mogło dojść już latem, bowiem jego sprowadzenie poważnie sondował Olympique Lyon. Wówczas przedstawiciele tego zespołu wysłali za pomocnika ofertę, jednakże kluby nie doszły do porozumienia.

Co ciekawe, w międzyczasie 26-latek zdecydował się na ważny krok wskazujący na chęć zmiany klubu, gdyż rozstał się ze swoim dotychczasowym agentem, Mariuszem Piekarskim. Efekty tej decyzji mogą nadejść już niebawem.

Kilka informacji w tej sprawie przekazał Fotomac.com.tr. Ich zdaniem francuski gigant dalej monitoruję poczynania reprezentanta Polski i wiele wskazuje na to, że zamierza kolejny raz powalczyć o jego usługi. Co więcej, zdaniem niektórych tureckich mediów w klubie może dojść do prawdziwej rewolucji.

Szymański zmieni klub zimą? Ależ wieści

Zdaniem tureckiego źródła Lyon szykuję ofertę już na najbliższe, styczniowe okienko transferowe. Na odejście ma być także zdecydowany sam Szymański. Wszystko wskazuje, że jego dni w Turcji są już policzone.

- Lyon, który wcześniej zabiegał o polskiego zawodnika na początku sezonu przygotowuje się do złożenia kolejnej oferty w przerwie zimowej. Sebastian również chce odejść - czytamy.

Na tę chwilę Szymański rozegrał w tym sezonie 20 spotkań. W nich strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Według serwisu Transfermarkt.de wyceniany jest na 14 milionów euro.

Sebastian Szymański ELIF OZTURK AFP

Sebastian Szymański Marcin Golba AFP

Sebastian Szymański Grzegorz Wajda Reporter