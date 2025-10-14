Jakub Moder zimą opuścił angielską Premier League. Polak zdecydował się na przenosiny do holenderskiej Eredivisie. Pomocnik naszej kadry związał się z Feyenoordem Rotterdam, gdzie szybko zyskał uznanie kibiców, ale także trenerów. Niedługo po jego przybyciu do zespołu doszło do zmiany na stanowisku szkoleniowca. Władzę w drużynie przejął legendarny napastnik - Robin van Persie.

Holender błyskawicznie "zakochał się" w Moderze. - Wykracza poza prawa futbolu. Kiedy jesteś poza grą tak długo, to praktycznie niemożliwe, żebyś grał tak szybko i tak dużo - powiedział trener po jednym z meczów, w których Polak zagrał na bardzo wysokim poziomie. Niestety w tym sezonie pomocnik reprezentacji Polski jeszcze na murawie w oficjalnym meczu się nie pojawił.

Moder na drodze do powrotu. Przełomowe badania

Wszystko wynika z problemów z plecami naszego kadrowicza. W związku z tym nie otrzymał jeszcze powołania od Jana Urbana, który z pewnością czeka na powrót Modera, tym bardziej, że w meczu z Holandią nie będzie mógł zagrać Bartosz Slisz, który jest zawieszony. Kandydatów do zastąpienia go na "szóstce" jest niewielu i w tym gronie z pewnością znajduje się zdrowy Jakub Moder.

Pytanie brzmi tylko, kiedy 26-latek wróci do treningów i będzie gotowy do gry. Okazuje się, że z Holandii płyną w tej kwestii dobre wieści. "Moder znów był w Polsce i prawdopodobnie poznał ostateczna diagnozę - przepuklina kręgosłupa. Tyle że na tyle dobrze zakamuflowana przy nerwie, że wcześniej było ją trudno namierzyć. Piłkarz miał otrzymać specjalny zastrzyk, który ma mu pomóc w szybkim pozbyciu się problemu i powrocie do treningów z pełnym obciążeniem. Jeśli nie wystąpią żadne komplikacje, możliwe, że nastąpi on w ciągu najbliższych dni" - przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Być może więc Jan Urban dostanie bardzo konkretne wzmocnienie na mecz z Holandią. - Wszyscy wiemy, że brakuje obecnie Jakuba Modera. Może do czasu meczu z Holandią wyzdrowieje i zacznie znów grać na wysokim poziomie? Wcześniej czy później wróci do reprezentacji. Ma zbyt duże umiejętności - powiedział niedawno selekcjoner. Do listopadowej przerwy na mecze reprezentacyjne Feyenoord rozegra sześć meczów. Ostatni zaplanowany jest na 9 listopada. Powołania zostaną rozesłane prawdopodobnie kilka dni wcześniej.

Polsat Sport Polsat Sport

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News

Jakub Moder Foto Olimpik AFP

Jakub Moder JULES VAN IPEREN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP