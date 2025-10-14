Przełomowe wieści ws. Modera. W końcu poznał diagnozę. Jan Urban musi czekać
Październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski zebrało niestety swoje żniwa. Po pierwsze kontuzji doznał Robert Lewandowski, któremu odnowiły się problemy zdrowotne z lata. Po drugie żółte kartki w meczu z Litwą otrzymali Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski, co sprawia, że nie zagrają z Holandią. Jan Urban musi więc szukać zastępstwa. Może się okazać, że problem w środku pola rozwiąże Jakub Moder, który według Tomasza Włodarczyka niebawem wróci do treningów.
Jakub Moder zimą opuścił angielską Premier League. Polak zdecydował się na przenosiny do holenderskiej Eredivisie. Pomocnik naszej kadry związał się z Feyenoordem Rotterdam, gdzie szybko zyskał uznanie kibiców, ale także trenerów. Niedługo po jego przybyciu do zespołu doszło do zmiany na stanowisku szkoleniowca. Władzę w drużynie przejął legendarny napastnik - Robin van Persie.
Holender błyskawicznie "zakochał się" w Moderze. - Wykracza poza prawa futbolu. Kiedy jesteś poza grą tak długo, to praktycznie niemożliwe, żebyś grał tak szybko i tak dużo - powiedział trener po jednym z meczów, w których Polak zagrał na bardzo wysokim poziomie. Niestety w tym sezonie pomocnik reprezentacji Polski jeszcze na murawie w oficjalnym meczu się nie pojawił.
Moder na drodze do powrotu. Przełomowe badania
Wszystko wynika z problemów z plecami naszego kadrowicza. W związku z tym nie otrzymał jeszcze powołania od Jana Urbana, który z pewnością czeka na powrót Modera, tym bardziej, że w meczu z Holandią nie będzie mógł zagrać Bartosz Slisz, który jest zawieszony. Kandydatów do zastąpienia go na "szóstce" jest niewielu i w tym gronie z pewnością znajduje się zdrowy Jakub Moder.
Pytanie brzmi tylko, kiedy 26-latek wróci do treningów i będzie gotowy do gry. Okazuje się, że z Holandii płyną w tej kwestii dobre wieści. "Moder znów był w Polsce i prawdopodobnie poznał ostateczna diagnozę - przepuklina kręgosłupa. Tyle że na tyle dobrze zakamuflowana przy nerwie, że wcześniej było ją trudno namierzyć. Piłkarz miał otrzymać specjalny zastrzyk, który ma mu pomóc w szybkim pozbyciu się problemu i powrocie do treningów z pełnym obciążeniem. Jeśli nie wystąpią żadne komplikacje, możliwe, że nastąpi on w ciągu najbliższych dni" - przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".
Być może więc Jan Urban dostanie bardzo konkretne wzmocnienie na mecz z Holandią. - Wszyscy wiemy, że brakuje obecnie Jakuba Modera. Może do czasu meczu z Holandią wyzdrowieje i zacznie znów grać na wysokim poziomie? Wcześniej czy później wróci do reprezentacji. Ma zbyt duże umiejętności - powiedział niedawno selekcjoner. Do listopadowej przerwy na mecze reprezentacyjne Feyenoord rozegra sześć meczów. Ostatni zaplanowany jest na 9 listopada. Powołania zostaną rozesłane prawdopodobnie kilka dni wcześniej.