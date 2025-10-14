Kontuzja Lewandowskiego. Nagle padł odważny pomysł, Urban musi to zobaczyć

Nie takiego końca październikowego zgrupowania wyobrażali sobie kibice naszej kadry. W ostatnich godzinach panowała co prawda radość związana z pokonaniem Litwinów, lecz brutalnie przerwał ją wpis FC Barcelona w mediach społecznościowych. "Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie. Czas jego powrotu do zdrowia zależeć będzie od przebiegu urazu" - napisali obecni mistrzowie Hiszpanii. Niepokój zapanował nie tylko nad Wisłą. Także na Półwyspie Iberyjskim temat ten stał się numerem jeden.

Sytuacja zdrowotna w stolicy Katalonii robi się coraz gorsza. Na liście kontuzjowanych znajdują się liczne znane nazwiska i niestety od dziś wrócił do tego grona również 37-latek. Powody do zmartwień ma jednak nie tylko Hansi Flick. Także Jan Urban znalazł się w trudnej sytuacji, bo najgorszy scenariusz zakłada pauzę napastnika w listopadowych spotkaniach "Biało-Czerwonych". Ewentualna nieobecność zabolałaby zwłaszcza w domowej konfrontacji z Holendrami.

W temacie wypowiedział się między innymi Dariusz Dziekanowski. Legendarny zawodnik wierzy w to, że wszystko skończy się dobrze. "Nie bijmy na alarm, nie panikujmy. Takie sytuacje w piłce się zdarzają. Nie wypominajmy Lewandowskiemu, że ma 37 lat, bo takie coś może przytrafić się na każdym etapie kariery. Poza tym piłka nożna jest sportem zespołowym. Po boisku nie biega tylko Lewandowski, tylko cały zespół. W ostatnich tygodniach widzimy, że idzie to w dobrym kierunku" - przyznał dla WP SportoweFakty.

Urban powinien zaryzykować z Lewandowskim. Legenda wprost

Na tym nie skończył. Jego późniejsze słowa powinien zobaczyć Jan Urban, bo 63-latek podsunął odważny pomysł.

Nie można myśleć o barażach. Jeżeli Robert będzie zdrowy, to powinien grać z Holandią. Kiedyś było takie powiedzenie, że Kazimierz Górski woli pijanego Gorgonia niż trzeźwego Wieczorka. Ja osobiście wolę Lewandowskiego po 2-3 treningach niż innego polskiego napastnika, któremu daleko do klasy "Lewego"

Na razie pozostaje czekać na oficjalne komunikaty. "Biało-Czerwoni" wspomnianą potyczkę z "Oranje" rozegrają 14 listopada. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Robert Lewandowski Marek Antoni Iwanczuk AFP

Robert Lewandowski Beata Zawrzel AFP

Robert Lewandowski i Matty Cash przed meczem reprezentacji Polski CZAREK SOKOLOWSKI East News