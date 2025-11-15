Poważna strata Polaków. Urban bez złudzeń: bez szans, by zagrał z Maltą

Minęło zaledwie kilkanaście minut meczu z Holandią, a Jan Urban już musiał skorzystać z pierwszej zmiany. Kontuzji nabawił się Sebastian Szymański, który błyskawicznie opuścił boisko, a zastąpił go Bartosz Kapustka. Niestety po meczu już wiadomo, że nie było to zejście profilaktyczne, by "nie pogłębić urazu", a bohatera meczu z Litwą zabraknie także na Malcie.

Uraz pomocnika jest problemem jeszcze z jednego powodu - Jan Urban nie poznał odpowiedzi na pytanie, jak reprezentacja jest w stanie funkcjonować, gdy duet w środku pola tworzy Szymański z Zielińskim. - Chciałem wiedzieć, jak zagrałby Piotrek w takim duecie. Kontuzja Sebastiana spowodowała, że dziś tego nie wiem, a zależało mi, by wiedzieć. Wszedł Bartek i grał dobrze, ale jak by to wyglądało z Sebastianem? Może lepiej, może gorzej. Nie dowiem się tego też w kolejnym spotkaniu, bo ma kontuzję i na pewno nie dojdzie - wyznał po meczu.

Mecz ze stłuczeniem skończył także Matty Cash, ale Jan Urban stwierdził, że nie wygląda to na nic poważnego. Więcej urazów na szczęście nie było.

Zarówno Cash, jak i Szymański, są czołowymi postaciami w kadrze obecnego selekcjonera. Obaj wychodzili w podstawowych jedenastkach wszystkich czterech spotkań o punkty, obaj dali już konkrety w postaci liczb. W tej sytuacji wydaje się, że faworytem do zastąpienia Szymańskiego jest wracający po zawieszeniu za kartki Bartosz Slisz.

Piłkarze reprezentacji Polski Piotr Nowak PAP

Jeszcze przed upływem kwadransa murawę musiał opuścić kontuzjowany Sebastian Szymański Leszek Szymański PAP

Reprezentacja Polski w meczu z Holandią Foto Olimpik AFP