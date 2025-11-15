Partner merytoryczny: Eleven Sports

Poważna strata Polaków. Urban bez złudzeń: bez szans, by zagrał z Maltą

Przemysław Langier

Przemysław Langier

W reprezentacji Polski nie ma ostatnio dobrej passy, jeśli chodzi o kontuzje. Po tym, jak ze względu na urazy powołania na mecze z Holandią i Maltą nie otrzymali Łukasz Skorupski i Jan Bednarek, teraz dołączył do nich kolejny zawodnik z podstawowego składu.

Sebastian Szymański (na leżąco)
Sebastian Szymański (na leżąco)Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Minęło zaledwie kilkanaście minut meczu z Holandią, a Jan Urban już musiał skorzystać z pierwszej zmiany. Kontuzji nabawił się Sebastian Szymański, który błyskawicznie opuścił boisko, a zastąpił go Bartosz Kapustka. Niestety po meczu już wiadomo, że nie było to zejście profilaktyczne, by "nie pogłębić urazu", a bohatera meczu z Litwą zabraknie także na Malcie.

Uraz pomocnika jest problemem jeszcze z jednego powodu - Jan Urban nie poznał odpowiedzi na pytanie, jak reprezentacja jest w stanie funkcjonować, gdy duet w środku pola tworzy Szymański z Zielińskim. - Chciałem wiedzieć, jak zagrałby Piotrek w takim duecie. Kontuzja Sebastiana spowodowała, że dziś tego nie wiem, a zależało mi, by wiedzieć. Wszedł Bartek i grał dobrze, ale jak by to wyglądało z Sebastianem? Może lepiej, może gorzej. Nie dowiem się tego też w kolejnym spotkaniu, bo ma kontuzję i na pewno nie dojdzie - wyznał po meczu.

Zobacz również:

Piłkarze reprezentacji Holandii
Reprezentacja

Polacy postawili się Holandii, w kraju rywali padły mocne słowa. "Fatalnie"

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

Mecz ze stłuczeniem skończył także Matty Cash, ale Jan Urban stwierdził, że nie wygląda to na nic poważnego. Więcej urazów na szczęście nie było.

Zarówno Cash, jak i Szymański, są czołowymi postaciami w kadrze obecnego selekcjonera. Obaj wychodzili w podstawowych jedenastkach wszystkich czterech spotkań o punkty, obaj dali już konkrety w postaci liczb. W tej sytuacji wydaje się, że faworytem do zastąpienia Szymańskiego jest wracający po zawieszeniu za kartki Bartosz Slisz.

Polscy piłkarze w czerwonych strojach po zakończonym meczu na stadionie. Jeden z zawodników aplauzuje, a inni idą obok siebie. W tle trybuny, atmosfera sportowa.
Piłkarze reprezentacji PolskiPiotr NowakPAP
Polscy piłkarze w czerwonych strojach zgromadzeni na boisku podczas meczu, jeden z zawodników trzyma się za nogę i jest opatrywany przez członków sztabu medycznego, w tle widoczny sędzia oraz bramkarz w żółtym stroju.
Jeszcze przed upływem kwadransa murawę musiał opuścić kontuzjowany Sebastian Szymański Leszek SzymańskiPAP
Reprezentacja Polski w meczu z Holandią
Reprezentacja Polski w meczu z HolandiąFoto OlimpikAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja