Szczęsny czeka na swoją szansę. Zaskakujące słowo

Od tego momentu rozpoczął się żmudny proces treningowy, który ma doprowadzić do powrotu do odpowiedniej dyspozycji. Hansi Flick przed październikową przerwą na mecze reprezentacji zapowiadał, że Szczęsny swoją szansę dostanie właśnie po tym okresie. - Posiadanie takiego bramkarza to dla nas bardzo dobra opcja. Wniesie on wiele dobrego do drużyny, dzięki swojemu doświadczeniu i charakterowi. Kiedy po raz pierwszy z nim porozmawiałem, byłem pod wrażeniem. Był bardzo normalny. Powiedział: "Ok, będę częścią waszego zespołu, kiedy tylko będzie mnie potrzebować". Jest w bardzo dobrej formie, ale niestety potrzebuje więcej czasu, aby być w kadrze. Po przerwie na mecze reprezentacji dostanie swoją szansę - zapowiedział przed meczem 9. kolejki La Liga szkoleniowiec na konferencji prasowej.