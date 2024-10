Szczęsny z szansą na pierwsze trofeum. Przełomowa zmiana, to już oficjalne

Kilka lat temu Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej zdecydowała o zmianie formatu rozgrywania Superpucharu Hiszpanii. To oczywiście związane było z chęcią większego zarobku i być może nieco większą promocją piłki hiszpańskiej poza granicami kraju. Rywalizację o to trofeum przeniesiono bowiem do Arabii Saudyjskiej i innych jej bliskich państw. Co więcej, zmieniono także datę rozgrywania meczów. W przeszłości odbywały się one przed sezonem.

Reklama