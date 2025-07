Tragiczna śmierć znanego piłkarza. Ujawniono raport koronera

George Baldock , choć urodził się w Buckinghamshire i bez problemu mógłby reprezentować Anglię, postanowił sprawić radość swojej rodzinie i został członkiem drużyny narodowej w Grecji . Greczynką była bowiem jego babka od strony matki i to właśnie ze względu na te powiązania piłkarz wybrał grę dla Hellady. Nieco inaczej wyglądała jego kariera klubowa. Przygodę z futbolem zaczynał on jako zawodnik Milton Keyner Dons , a w późniejszych latach występował jeszcze w barwach takich klubów jak Northampton Town , Tamworth, Oxford United i Sheffield United . W 2012 roku przez krótki czas był także zawodnikiem islandzkiego Iþróttabandalag Vestmannaeyja.

Koroner z Milton Keyner, Tom Osbourne, ustalił, że George Baldock miał utonąć w swoim basenie i był to jedynie nieszczęśliwy wypadek bez udziału osób trzecich. W raporcie pośmiertnym podkreślono, że w organizmie sportowca nie stwierdzono obecności alkoholu ani innych środków uderzających. Uwagę koronera zwróciło jednak powiększone serce piłkarza, które mogło predysponować go do arytmii. To właśnie ta choroba mogła doprowadzić do utraty przytomności 31-latka w basenie, co skończyło się dla niego tragicznie.