Artur Gac, Interia: Czas pokazał, że od początku stawiał pan na "właściwego konia". Zaczynając od tego, że decyzja "na tak" Macieja Skorży wydawała się panu być nierealna, miał pan dwóch polskich faworytów do posady selekcjonera: Jana Urbana i Marka Papszuna.

Antoni Szymanowski: - Tak panie redaktorze, podtrzymuję zdanie, które wyraziłem w poprzedniej rozmowie. Widać było, że pan prezes Kulesza poza tym, iż mówiono, jak to strasznie dużo działał i z kim to się nie kontaktował, na moje wyczucie od początku najpoważniej rozważał tylko polskie kandydatury.

Dlaczego?

- Powiem wprost: jeśli prezes z kimś ma się osobiście dogadać, to zostaje mu język polski. Dlatego uważałem, że z zagranicznymi to była tylko mowa-trawa, bo musiałby się z nimi komunikować przez osoby trzecie. Za Jankiem Urbanem przemawiało w zasadzie wszystko. Był trenerem w wielkich, polskich klubach i wszędzie, gdzie poszedł, zrobił swoją robotę. W Górniku Zabrze miał najgorzej, bo i kadra nie taka, a także wiadomo, że to żaden potentat finansowy. Biorąc wszystko pod uwagę faworyzowałem Janka i tak się stało.

Oglądał pan pierwszą konferencję prasową z udziałem Urbana?

- Nie, mnie takie rzeczy nie interesują, bo na takich wydarzeniach mówi się tylko banały. Właściwie nic istotnego po czymś takim nie wiemy. Po prostu przychodzi człowiek, który chce coś naprawić, bo o to chodzi w dokonywanych zmianach i przekonuje, że ma pomysł, tylko dopiero czas pokaże, czy jego plan wypali.

Na przestrzeni ostatnich tygodni jakaś wypowiedź szczególnie zapadła panu w pamięci?

- Zapamiętałem tylko jedno. Mianowicie, że wybiera się do Hiszpanii rozmawiać z Robertem Lewandowskim o jego powrocie do kadry. Z kolei jego asystent Jacek Magiera ruszy do Piotra Zielińskiego pewnie po to, by go poinformować, że może będą dokonane pewne zmiany. Szczerze mówiąc, nie przypadło mi to do gustu, tak jedno, jak i drugie. Uważam w dalszym ciągu, że obojętne kto jest selekcjonerem, powinien podchodzić do takich kwestii inaczej. Z Lewandowskim można zrobić sobie wideokonferencję lub porozmawiać przez telefon, ale jechać do niego? Nie wiem, mnie to nie przekonuje. Jechać i co, o coś go prosić? Tylko o co? Będąc trenerem, postawiłbym warunki na zasadzie: "Robert, widzę to tak i tak. Nie będziesz już kapitanem, bo jednak nabroiłeś. Przyjeżdżasz na moich warunkach, przeprosisz drużynę za to, co zrobiłeś i zaczynamy od nowa. A jeśli takie coś ci nie pasuje, to będziemy sobie radzić bez ciebie. Czy wyjdzie to lepiej czy gorzej nie wiem, no ale wszyscy muszą być równi".

Sytuacja co do jednego jest jasna. Lewandowski już powiedział, że jest do dyspozycji nowego selekcjonera, co jest zgodne z jego początkowym postawieniem sprawy, tyczącym się tylko osoby Michała Probierza. Z kolei trener Urban mówił już na konferencji, że "wiemy, w jakiej sytuacji jest polska piłka. Na dziś nie możemy sobie pozwolić, żeby Roberta nie było w tej reprezentacji". To wszystko oznacza, że "Lewy" ekspresowo powraca do reprezentacji. Natomiast pytanie brzmi, co zrobić z kwestią opaski. Rozumiem, że pana zdanie jest jasne, iż opaska nie może wrócić do Roberta?

- Po prostu nie pasuje już tego zrobić. Rzeczywiście, jak najbardziej słuszne wydaje się, że nie mamy takiej jakości, by na tę chwilę podziękować Robertowi lub stawiać mu warunki, których pewnie by nie przyjął. Pod tym względem zgadzam się, że trzeba rozmawiać, bo to zawodnik, który w każdej chwili może nam dać jakość i przewagę. Natomiast cały czas mówimy o opasce kapitana… W końcu Robert dopiął swego, przez niego z reprezentacji odszedł Probierz, bo zrobiło się za dużo bałaganu. Jednak w dalszym ciągu uważam, że Lewandowski zachował się nieelegancko w stosunku do drużyny. W związku z tym teraz na powrót miałby być kapitanem drużyny, którą zlekceważył, w ważnym momencie nie pojawiając się na zgrupowaniu? W większości ludzie i kibice raczej uważają, że to pozbawia go mandatu do noszenia opaski. Tym bardziej, że drużyna zaaprobowała nowego kapitana Zielińskiego, więc jak to teraz by wyglądało? Piotrek był na chwilę, właściwie nawet nie wyprowadził zespołu na murawę z powodu kontuzji i ściągamy go z tej roli? Wytworzyła się sytuacja zagmatwana. Uważam, że Robert sam powinien ułatwić sprawę i powiedzieć, że rezygnuje z opaski kapitańskiej.

To oznaczałoby bowiem, że drużyna zrozumiała i zaakceptowała powody, dla których Robert nie przyjechał na tamto zgrupowanie i przyklasnęła temu, że swoją zagrywką odegrał kluczową rolę w „odstrzeleniu” Probierza, który formalnie sam zrezygnował z posady. Innymi słowy byłby to sygnał, że drużyna usprawiedliwia jego postępowanie, chcąc znów zacząć z nim od nowa

A jak się panu wydaje, właściwe byłoby czasowe pozostawienie Piotra Zielińskiego na tej funkcji i dopiero później, w naturalny sposób, ewentualne wyłonienie kogoś z największymi inklinacjami liderskimi? A może trener Urban już na pierwszym zgrupowaniu dokona wyboru i żeby jakoś z tego wyjść, wybierze kogoś trzeciego?

- Pamiętam, że z reguły kapitanem zostawał zawodnik, który miał w reprezentacji najwięcej meczów. Widzę to tak, że najlepiej, gdyby drużyna wybrała kapitana. Może nawet nie w jawnym głosowaniu, aby nikt do nikogo nie miał pretensji. Niechby wszyscy wypisani na karteczce swojego faworyta, wrzucili do umownej urny, po czym poznalibyśmy najbardziej demokratyczny werdykt. Myślę, że trenerowi pozostałoby to tylko zaaprobować, bo zakładam, że wybór padłby na kogoś, kto ma podstawowe miejsce w reprezentacji, a nie na chłopaka z rezerwy. Przecież wtedy bardzo prosto wypuścić komunikat do mediów i kibiców, że drużyna na zgrupowaniu przed meczami z Holandią i Finlandią dokonała konkretnego wyboru. Jeśli to ma być Lewandowski, proszę bardzo. Jeśli dalej Zieliński, też proszę bardzo. Byłby to sygnał dla środowiska piłkarskiego, czy rzeczywiście Robert jest tym, kto ma mocne notowania w zespole.

Rozumiem, że w pana logice to jedyny sposób, by przywrócić opaskę Lewandowskiemu, gdyby hipotetycznie drużyna wskazała, że chce mieć w tej roli gwiazdora Barcelony.

- Dokładnie tak. To oznaczałoby bowiem, że drużyna zrozumiała i zaakceptowała powody, dla których Robert nie przyjechał na tamto zgrupowanie i przyklasnęła temu, że swoją zagrywką odegrał kluczową rolę w "odstrzeleniu" Probierza, który formalnie sam zrezygnował z posady. Innymi słowy, byłby to sygnał, że drużyna usprawiedliwia jego postępowanie, chcąc znów zacząć z nim od nowa. I takie coś również zakończyłoby temat. Natomiast jeśli drużyna postawi na kogoś innego, Robert musi w pełni uznać swoją rolę, bo nie wyobrażam sobie, by stroił kolejne fochy.

Gdyby miało zadziać się tak, że drużyna teoretycznie może wskazać na Lewandowskiego, to tłumaczyłoby postawę trenera Urbana, który nie ogłasza niczego w kwestii Roberta, biorąc pod uwagę właśnie powyższe.

- Od tego, jak trener Urban rozwiąże ten problem z opaską kapitana, może zależeć przyszła egzystencja relacji trener - drużyna. Ma duże możliwości i powinien to naprawić. Może to zrobić autorytarnie z pominięciem drużyny, biorąc wówczas na siebie większy ciężar odpowiedzialności lub bezpieczniej dla siebie, czyli demokratycznie. W drugim wariancie, gdyby Roberta rozgrzeszyła drużyna, byłby to dla trenera sygnał, że trzeba się z nim liczyć, bo to nadal dowódca i przywódca. To trzeba naprawdę mocno podkreślić, że rozwiązanie tego węzła gordyjskiego będzie niezwykle istotne dla relacji selekcjonera z drużyną.

W trakcie całego procesu szukania selekcjonera, mieliśmy wybory w PZPN. Cezary Kulesza, jak wskazywały wszystkie znaki na niebie i ziemi, został prezesem na drugą kadencję. Jednocześnie i sensacyjnie doszło do trzęsienia ziemi, gdy w głosowaniu zaczęli przepadać ludzie Kuleszy, mający sprawować funkcję wiceprezesów. Komentatorzy orzekli, że "beton zaczął kruszeć". Jest to moment zwrotny?

- Pewnie pan prezes Kulesza liczył na to, że będzie nadal zawiadywał związkiem w sposób autorytarny, bo przecież do tej pory tak to wyglądało. Miał wszystko to, co chciał, wokół swoich ludzi, więc nie było mowy o demokracji i każdy o tym wiedział. Teraz okazało się, że paru mądrych ludzi, myślących przeciwnie do Kuleszy, skrzyknęło się i pokazali mu, że jednowładztwo się kończy. Jednak śmiem wątpić, że to zwiastun jakiejś rychłej rewolucji. Raczej pokazali mu tylko żółtą kartę, dając nią do zrozumienia, by bardziej liczył się z pozostałymi. Obawiam się, że wiele się nie zmieni. Taki proces musiałby rozpocząć się od rewolucji w terenowych związkach, gdzie jest multum ludzi. Na tę chwilę nie widzę możliwości, by doszło do dużego przewrotu.

Rozmawiał Artur Gac

