Zdecydowanie nie tak przygotowania do nadchodzącego sezonu 2025/2026 wyobrażała sobie FC Barcelona. Zespół miał w czwartek udać się do Azji, a dokładniej do Japonii w celu rozpoczęcia zaplanowanego tournee. Podczas niego drużyna miała rozegrać trzy mecze towarzyskie, z Vissel Kobe, FC Seoul i Daegu FC.