Strach w Barcelonie, perełka wraca do klubu. Lewandowski czeka z niepokojem

FC Barcelona latem doprowadziła do kluczowej zmiany. Ze stanowiskiem trenera pożegnał się bowiem krytykowany z wielu strony Xavi Hernandez. Po rozstaniu z legendą klubu przyszła kolej na wyszukanie godnego następcy Xaviego . Jak się okazuje, wybór padł na kogoś bez mitycznego "DNA Barcelony". "Duma Katalonii" zatrudniła bowiem Hansiego Flicka , który miał za sobą bardzo nieudaną i niezwykle rozczarowującą przygodę z prowadzeniem reprezentacji Niemiec.

Początek sezonu zdaje się potwierdzać, że był to bardzo dobry wybór. "Duma Katalonii" bowiem pod wodzą niemieckiego szkoleniowca odżyła i wygląda momentami wręcz jak wyśmienicie naoliwiona maszyna. Po dziewięciu kolejkach hiszpańskiej La Liga "Blaugrana" ma na swoim koncie 24 z 27 możliwych do zdobycia punktów i lideruje tabeli hiszpańskiej ligi. W znakomitej formie znajduje się szczególnie tercet ofensywny, składający się z Lamine'a Yamala, Roberta Lewandowskiego i Raphinha .

Lamine Yamal wraca do Barcelony. Kontuzja na zgrupowaniu

Polak bardzo mocno korzysta na tym, jak wyglądają Hiszpan i Brazylijczyk, często praktycznie tylko dokładając nogę do ich podań. Zawsze, gdy rozpoczyna się przerwa na reprezentacje pojawia się obawa, czy wszyscy piłkarze zespołów klubowych wrócą do swoich drużyn zdrowi i gotowi do gry. W związku z tym w sobotni wieczór kibicom "Blaugrany" zamarło serce. Stadion w Murcji, kulejąc opuszczał bowiem Lamine Yamal. Rozpoczęło się oczekiwanie na poranne badania skrzydłowego.