A jednak. Jest zwrot akcji ws. Krzysztofa Piątka. Kapitalne wieści

W obecnym sezonie Krzysztofa Piątka spokojnie można nazwać jednym z najlepszych piłkarzy całej Super Lig. Po 29. kolejkach na koncie Polaka znajdziemy aż 20 bramek, co obecnie daje mu pozycję wicelidera w klasyfikacji strzelców ligi tureckiej. Lepszy jest tylko Victor Oshimen, który zanotował dwa trafienia więcej.

Ostatniego gola nasz rodak strzelił w niedzielę 20 kwietnia, kiedy to jego Basaksehir w 32. serii gier mierzył się u siebie z Gazianteprem. Niespodziewanie to goście w dziewiątej minucie wyszli na prowadzenie, jednak jeszcze w pierwszej połowie gospodarze doprowadzili do wyrównania. Wszystko dzięki Piątkowi, który bardzo pewnie, wręcz nieco nonszalancko wykorzystał rzut karny. Ostatecznie Basaksehir wygrał 2:1, a polski napastnik nie tylko w ten sposób zapisał się w protokole meczowym.