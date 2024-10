Nie tylko Bliski Wschód, ale cały świat wstrzymuje oddech, patrząc na to co dzieje się w tym rejonie świata. Najpierw Izrael zaatakował Liban, a potem na Izrael posypał się grad rakiet wystrzelonych przez Iran. Sytuacja postawiła na nogi cały świat, a przede wszystkim Stany Zjednoczone. Jak się okazuje, nie pozostaje to bez wpływu na sport. W środku meczu azjatyckiej Ligi Mistrzów na niebie nad stadionem Sepahan Isfahan pojawiły się dziesiątki rakiet.