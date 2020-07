Rafał Kurzawa strzelił gola dla Esbjerg fB w przegranym 1-2 (1-1) meczu 31. kolejki duńskiej ekstraklasy w ramach drugiej grupy spadkowej z AC Horsens. Była to druga ligowa bramka 27-letniego pomocnika w tym sezonie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. AS Roma - Udinese 0-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Kurzawa rozegrał całe spotkanie. Do 59. minuty w zespole gości grał były zawodnik Cracovii Nicolai Brock-Madsen, którego zmienił Jonas Gemmer.

Reklama

W 79. minucie Bjarke Jacobsen (Horsens) nie wykorzystał rzutu karnego (Vito Mannone obronił).

Klub Polaka, który już wcześniej stracił szanse na utrzymanie, ma 22 punkty i zajmuje czwarte, ostatnie miejsce w swojej grupie.

Esbjerg fB 1-2 AC Horsens

Bramki: Rafał Kurzawa 45 - Hallur Hansson 15, Ayo Simon Okosun 72

żółta kartka: Rodolph Austin (Esbjerg).

Sędziował: Mads-Kristoffer Kristoffersen.

Zdjęcie Rafał Kurzawa / Getty Images

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>