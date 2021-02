Thierry Henry z powodów rodzinnych zrezygnował z pracy w ekipie CF Montreal w roli trenera. Francuz poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Henry był w przeszłości trenerem AS Monaco, asystentem selekcjonera reprezentacji Belgii Roberto Martineza, a także prowadził młodzieżową ekipę Arsenalu.



W listopadzie 2019 roku dołączył do grającego w MLS zespołu CF Montreal. Nie poprowadzi jednak drużyny w nowym sezonie. Francuz podał się do dymisji ze względów rodzinnych.

- Piszę tę wiadomość z ciężkim sercem - rozpoczął swój komunikat 43-latek. Zaznaczył w nim, że miniony rok był dla niego bardzo trudny, ponieważ nie mógł widywać swoich dzieci. Ze względu na panujące restrykcje, nie byłoby to możliwe także w najbliższym czasie, gdyby zdecydował się na pobyt w USA. Z tego powodu zrezygnował z pracy w ekipie z Montrealu.



- Rozłąka jest dla mnie zbyt dużym obciążeniem dla mnie i moich dzieci - przyznał Henry.



43-latek podziękował kibicom, piłkarzom oraz klubowym włodarzom, którzy obdarzyli go zaufaniem.



Francuz poprowadził Montreal w 29 spotkaniach. Zanotował dziewięć zwycięstw, cztery remisy i 16 porażek.





