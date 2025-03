Krzysztof Piątek z hitowym transferem wewnątrz tureckiej ekstraklasy? W mediach wrze

Według najświeższych wieści sporą determinacją ws. pozyskania Piątka ma wykazywać się Trabzonspor , który miał już "podjąć działania" dotyczące zakontraktowania "Il Pistolero" po bieżącym sezonie. Zważywszy na fakt, że obecna umowa 29-latka ważna jest tylko do końca czerwca 2026 roku, obecna ekipa snajpera może być szczególnie przychylna do odsprzedania gracza, licząc w tym przypadku na konkretny zysk.

"Aksam" wskazuje nawet, że dla Trabzonsporu (określanego mianem "giganta ligi") byłby to wręcz "transfer roku". "Bordowo-Niebiescy" to faktycznie najbardziej utytułowany turecki klub spoza stambulskiej wielkiej trójki (Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas) mający siedem mistrzostw na koncie i choć obecnie znajduje się on w tabeli za Basaksehirem, to różnica punktowa jest niewielka (cztery "oczka").