Robert Lewandowski zostanie pominięty. Hiszpańskie media już zapowiadają

Jeszcze nie zdecydowaliśmy, ile zrobimy zmian. Musimy dokonać paru rotacji, to bardzo ważne. Ale ważne jest również to, by mieć najlepszy zespół na boisku, na tym się skupiamy. Do tej pory udawało nam się to dobrze i zrobimy to również jutro

~ Hansi Flick (cyt. za fcbarca.com)