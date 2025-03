Geiger miał wszystkich okłamać. Ujawniono oburzające kulisy działania Niemca

Konkurs MŚ w Trondheim na skoczni normalnej odbił się szerokim echem. Nie tylko ze względu na fantastyczny poziom rywalizacji, ale także kontrowersyjny kombinezon Karla Geigera. Niemiec otarł się o medal, zajmując czwarte miejsce, ale wszystkie zdjęcia i nagrania wyraźnie podawały w wątpliwość to, czy jego strój jest przepisowy . Komentujący zawody dla Eurosportu Michał Korościel nazwał nawet kombinezon Geigera "śpiworem". Skoczek długo milczał na ten temat, ale gdy przemówił, to uderzył w Polaków. Teraz okazuje się również, że nie mówił prawdy o kontroli sprzętu w trakcie konkursu.

Karl Geiger nie mówił prawdy. Ciąg dalszy afery wokół Niemca

" Christian Kathol przekazał mi, że Karla Geigera nie było w kontroli sprzętu po konkursie na normalnej skoczni. Nie sprawdził jego kombinezonu - słyszymy od specjalisty od sprzętu jednej z najważniejszych kadr w skokach. To sugeruje, że Geiger w swojej wypowiedzi po konkursie skłamał" - możemy przeczytać na Sport.pl.

Geiger oburzył się na podejrzenia. Uderzył nawet w Polaków

Norwescy dziennikarze podkreślili, że zwłaszcza głośno na temat kombinezonu Karla Geigera było w Polsce. Skoczek bardzo ostro na to zareagował.

- Powiem tak: za każdym razem, gdy byłem na kontroli, weryfikacja była pozytywna. Niech się zajmą sobą. Są zdjęcia wszystkich kombinezonów, na których to widać. Nie mam nic więcej do powiedzenia - powiedział Niemiec w wywiadzie dla dziennika "Dagbladet" o krytyce, która spotkała go ze strony polskich ekspertów i kibiców.