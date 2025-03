Andreas Goldberger wierzy w Thomasa Thurnbichlera. "To znakomity trener"

W tym sezonie jeszcze żaden polski zawodnik nie stał na podium zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Nie udało się też wywalczyć - jak na razie - medalu w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim.

Do tego Polska zajęła szóste miejsce w konkursie drużynowym, notując najgorszy wynik w światowym czempionacie od 20 lat.

Andreas Goldberger wierzy w Thomasa Thurnbichlera. "W przeciwnym razie znowu powitamy go w Austrii"

Andreas Goldberger, medalista olimpijski, mistrz świata i złoty medalista w lotach, wierzy w to, że Thomas Thurnbichler jednak odbuduje polską drużynę.

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Co sądzisz o sytuacji polskich skoków narciarskich. Biało-Czerwoni zanotowali właśnie najgorszy występ w konkursie drużynowym w mistrzostwach świata od 20 lat?

Andreas Goldberger: - To jest rzeczywiście bardzo trudny sezon dla polskich skoczków i to już drugi taki z rzędu. Nie mogę uwierzyć w to, że cała trójka tak wielkich skoczków, jak: Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki jest bez formy. To jest naprawdę trudne. W ubiegłym roku z bardzo dobrej strony - szczególnie w końcówce sezonu - pokazywał się Aleksander Zniszczoł. W tym roku nieźle spisuje się Paweł Wąsek. Obaj mają naprawdę spory potencjał. Niestety brakuje mi młodych zawodników w waszej drużynie. Przyglądam się temu, co dzieje się w Pucharze Kontynentalnym i tam z tych młodszych zawodników dostrzegam tylko Kacpra Juroszka. To naprawdę jest trudna sytuacja i wielka strata dla całego świata skoków.

Polacy nie mogą skupić się na myśleniu z rok na rok, ale trzeba stworzyć długofalowy plan działania. Inaczej to nie zadziała. Oczywiście ci najlepsi zawodnicy teraz startują, ale już trzeba myśleć o młodzieży. To jest bardzo ważne. Inaczej skończy się to bardzo źle dla polskich skoków. Potrzebna jest jedna myśl szkoleniowa. Tak, jak to robimy w Austrii ~ Andreas Goldberger dla Interia Sport

Thomas Thurnbichler ma trudne zadanie w Polsce. Akurat trafił na moment, kiedy jest w naszym kraju zmiana pokoleniowa, ale tych następców nie widać.

- Mieliście naprawdę znakomite wyniki przez lata i teraz Thomas musi się z tym mierzyć. Moim zdaniem to jest naprawdę znakomity trener. To mówię z pełnym przekonaniem, bo znam go dobrze. Jeśli jednak nie masz sukcesów, to trzeba się liczyć z tego następstwami. To jest bardzo trudne.

Wierzysz w to, że Thomas może jeszcze odbudować polską drużynę na zimowe igrzyska olimpijskie?

- Ma nadzieję, że tak się stanie. W przeciwnym razie znowu powitamy go w Austrii (śmiech). Polacy nie mogą skupić się na myśleniu z rok na rok, ale trzeba stworzyć długofalowy plan działania. Inaczej to nie zadziała. Oczywiście ci najlepsi zawodnicy teraz startują, ale już trzeba myśleć o młodzieży. To jest bardzo ważne. Inaczej skończy się to bardzo źle dla polskich skoków. Potrzebna jest jedna myśl szkoleniowa. Tak, jak to robimy w Austrii. Bardzo ważne są też sprawy związane ze sprzętem. Reklama

Thomas świetnie pracuje z Pawłem Wąskiem. Ten wyrósł na lidera kadry.

- To prawda. On skacze naprawdę dobrze, ale brakuje mu jeszcze stabilizacji na wysokim poziomie.

"To musiała być trudna decyzja dla Thomasa"

W Trondheim nie ma Kamila Stocha. To dla ciebie zaskoczenie?

- No pewnie. Rozumiem, jak trudna to musiała być decyzja dla Thomasa. Chciałbym, żeby Kamil był w Trondheim, bo to jest wielka postać. Już w Japonii pokazał lepsze skoki, jednak nie na tyle dobre, by walczyć o medale mistrzostw świata.



Ostatnio Thomas podjął wiele stanowczych decyzji. Najpierw nie zabrał na mistrzostwa świata Kamila Stocha, a potem - już w Trondheim - ostawił inną legendę polskich skoków - Piotra Żyłę?

- Czasami trzeba podejmować takie decyzje. Trenerzy zawsze starają się robić wszystko, co najlepsze dla swojej drużyny. Przecież w Austrii w rywalizacji mikstów nie wystąpił Daniel Tschofenig. Takie jest zadanie trenerów. Oni muszą podejmować trudne decyzje. Tak samo jest w piłce nożnej. Robi się wszystko dla dobra drużyny. Kto nie gra - w przypadku piłki - i nie skacze - w przypadku skoków - może czuć się zawiedziony, ale trener zazwyczaj ma podstawy do podjęcia takich decyzji.

Austria swego czasu też borykała się z problemami, a teraz dominujecie na świecie.

- Wiele lat temu zrozumieliśmy, że kiedyś generacja fantastycznych skoczków się skończy. Postawiliśmy na pracę z młodzieżą i teraz zbieramy tego owoce. To bardzo ważne, by wszyscy działali według tego samego systemu w każdym elemencie. Także w sprzęcie. Dlatego nasi znakomici trenerzy pojawiają się - od czasu do czasu - na zajęciach z młodzieżą.



W Trondheim - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

