Decyzja mistrza świata wywoła poruszenie. To może być koniec

To mogą być ostatnie lata kariery Fredrika Lindgrena. 18-krotny medalista mistrzostw świata przyznaje wprost, że decyzja może zapaść w każdej chwili. W tym roku zrezygnował nawet z występów w reprezentacji, tylko po to, żeby szybciej skończyć sezon. Szwed w ostatnich latach walczył z depresją, powikłaniami po koronawirusie, jak i z urazem kręgosłupa. Mimo to wciąż zalicza się do ścisłej czołówki, będąc głównym rywalem Bartosza Zmarzlika. - Od 10 lat widać, że Fredrik dojrzał, okrzepł i znacząco zmienił swoje życie osobiste. Wcześniej pojawiały się różne opinie na temat jego podejścia - przyznaje Jacek Frątczak w rozmowie z Interia Sport.