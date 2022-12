Patrice Evra o Cristiano Ronaldo. "Nie będę zaskoczony, jeśli zakończy karierę"

"CR7" musi teraz zadecydować, co z karierą klubową. Mówiło się o możliwym transferze do saudyjskiego Al-Nassr, jednak w ostatnich dniach doniesienia medialne dementowały obie strony. 37-latek trenuje obecnie gościnnie w ośrodku Realu Madryt. Patrice Evra nie byłby jednak zdziwiony, jeśli zdecydowałby się on na zakończenie kariery.

- Czasami pod koniec kariery myślisz nad odejściem z futbolu, zwłaszcza kiedy tracisz miejsce w pierwszym składzie kadry narodowej. Ronaldo chciał wygrać mistrzostwo świata, to było jego marzenie, teraz już go nie ma. Nie mówię za Cristiano, ale nie będę zaskoczony, jeśli zawiesi buty na kołku. Cokolwiek by ostatnio nie zrobił, to mówi się o nim, że jest złym człowiekiem czy słabym piłkarzem - powiedział Francuz dla Sky Sports News. Trudno jednak spodziewać się takiego scenariusza, bo sam zawodnik deklarował chęć gry na mistrzostwach Europy w 2024 roku.