Hit transferowy wewnątrz Ekstraklasy. Reprezentant Polski zmieni klub

Wysokie transfery gotówkowe wewnątrz PKO Ekstraklasy są czymś, co nie dzieje się zbyt często i regularnie. Zdecydowanie chętniej zespoły grające w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce decydują się jednak na wypożyczenia lub ruchy o niskim ryzyku finansowym.

W 2022 roku mogło dojść do wielkiego transferowego hitu. Po Damiana Kądziora do Piasta Gliwice zgłosił się bowiem Lech Poznań. Negocjacje ws. ewentualnego transferu Polaka trwały kilka tygodni, ale ostatecznie zakończyły się niepowodzeniem i Kądzior... przedłużył umowę z Piastem do 2025 roku.