Bajeczna oferta dla Viniciusa. Jest odpowiedź Realu, natychmiastowa reakcja

Vinicius Junior to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci piłki nożnej i zawodnik, który niejednokrotnie zachwycał na murawie. Nie brakuje również kontrowersji związanych z Brazylijczykiem, który nierzadko decydował się na odważne wypowiedzi, a także czasami puszczały mu nerwy na boisku. Nie zmienia to faktu, że Vinicius jest niebywale utalentowanym piłkarzem i błyszczy w barwach Realu Madryt .

Co dalej z przyszłością Viniciusa? Real reaguje

Według wielu to główny kandydat do Złotej Piłki, która zdaniem niektórych ekspertów należała mu się już za 2024 rok. Ostatecznie wygrał Rodri, co nie obyło się bez kontrowersji w świecie piłki. Brazylijczyk mocno pracuje na to, aby wywalczyć tę nagrodę na początku przyszłego roku. Nieoczekiwanie jednak nadeszły zaskakujące doniesienia dotyczące przyszłości 24-latka. Niedawno pojawiły się głosy o bajecznej ofercie dla piłkarza.