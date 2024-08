Ekstraklasa nie przestaje zaskakiwać. Złamana ręka po decyzji trenera

W naszym kraju przyjęło się takie określenie, jak "uniwersum polskiej piłki". Doskonale do tych trzech słów pasuje sytuacja, do której doszło w Widzewie Łódź. Samuel Szczygielski z portalu "Meczyki.pl" informuje, że Said Hamulić po decyzji trenera Daniela Myśliwca o jego braku w składzie tak mocno uderzył ręką w drzwi, że... złamał rękę i teraz czeka go dłuższa przerwa od gry w piłkę.