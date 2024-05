Tamto spotkanie okazało się bowiem zapowiedzią fatalnego sezonu, bo Bayern przegrał 0:3 i walkę w tym piłkarskim roku rozpoczął od tragicznej porażki . Nikt wówczas jednak z pewnością nawet w najgorszych snach nie zakładał, że sezon może zakończyć się bez choćby jednego trofeum. Nie po to przecież do klubu przychodził latem Harry Kane za kwotę bliską 100 milionów euro. Anglik z pewnością zrobił wiele dobrego dla drużyny, ale pierwszego pucharu w swojej karierze nie zdobył.

Bayern zaskakuje, szokujące nazwisko. To będzie nowy trener?

Można założyć jednak, że Bayern nigdy w swojej historii nie został odrzucony przez szkoleniowców tak wiele razy. Z doniesień medialnych wynika bowiem, że zrobiło to przynajmniej siedmiu trenerów, którzy nie widzieli dla siebie miejsca w Monachium. W związku z tym działacze "Dumy Południa" już na pewno nie dostaną trenera, o którym myśleliby w momencie, gdy ogłaszano odejście Tuchela. Walka z czasem w Monachium trwa, co sprawia, że klub sięga po coraz bardziej zaskakujące nazwiska.

Frank w Brentford pracuje już bardzo długo, bo od października 2018 roku, co na tym poziomie świadczy o dużej jakości wykonywanego zawodu. Na ławce trenerskiej "Pszczół" zasiadał dotychczas łącznie 274 razy. Wygrał 117 meczów, średnio zdobywa 1,51 punktu na mecz. Największym sukcesem Duńczyka w pracy trenerskiej na dziś wydaje się zajęcie dziewiątego miejsca w rozgrywkach Premier League w sezonie 2022/2023. Wówczas do gry w europejskich pucharach zabrakło ledwie dwóch oczek. Był to wynik zdecydowanie ponad stan i oczekiwania. Warto dodać, że Bayern chciał ogłosić nowego trenera do końca kwietnia. Wiemy już, że to się na pewno nie uda.