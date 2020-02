Anderlecht został ukarany za to, że sztuczne ognie rzucone przez jednego z fanów wybuchły obok Simona Mignoleta, bramkarza przyjezdnej ekipy FC Brugge.

Część trybun zostanie zamknięta na jeden mecz, a "Fiołki" muszą zapłacić 5000 euro.

"Obowiązuje zasada zero tolerancji, kiedy sztuczne ognie wybuchają w okolicy bramkarza, muszą być podjęte ścisłe środki" - stwierdziła liga belgijska.

Do wydarzenia doszło 19 stycznia. Od razu do fanów siedzących za bramką z mocną przemową ruszył Vincent Kompany, który wrócił do Anderlechtu w połowie poprzedniego roku po latach spędzonych w Manchesterze City.

FC Brugge, które jest liderem, wygrało to spotkanie 2-1.



