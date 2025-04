Łukasz Gikiewicz: Kiwior solidny, PSG - nieosiągalne?

Arsenal przegrał 0:1 z Paris Saint-Germain, choć był pół metra od bramki na wagę remisu. Piłkarze Mikela Artety niemal wykorzystali swoją najsilniejszą broń, będącą jednocześnie piętą achillesową rywali - stały fragment gry. Mikel Merino trafił do siatki, ale wcześniej paryżanie złapali go na pułapkę ofsajdową. Remis nie byłby rezultatem niesprawiedliwym, bo obie drużyny stworzyły sobie podobną liczbę świetnych sytuacji. Drżało Emirates gdy piłka obijała się od obramowania bramki Davida Rayi, ale nie tylko golkiper gospodarzy zagrał świetne zawody. Gigi Donnarumma też wychodził z siebie. Obaj mieli w sumie siedem interwencji po strzałach z pola karnego. To też pokazuje, że działo się tego wieczoru w Londynie sporo. PSG miało piekielną siłę rażenia. Jakub Kiwior poradził sobie z Realem Madryt , zagrał genialnie z Crystal Palace, ale przed będącymi w takiej formie Dembele, Kwaracchelii i przebojowym Doue musiał czuć respekt.

Rewanż w Paryżu nie stawia Arsenalu w najlepszej sytuacji, ale to futbol: wszystko możliwe, nie wszystko stracone. Dla Arsenalu ukłony do ziemi za to, że wciąż jest w grze - w przeciwieństwie do Thomasa Parteya, Gabriela Melenghesa, Gabriela Jesusa, Jorginho czy Kaia Havertza, z których nie mógł skorzystać.



Nie ma na świecie wiele drużyn, które po takich osłabieniach kadrowych byłyby w stanie podjąć rękawice i powalczyć jak równy z drużyną Luisa Enrique. Trzeba przyznać, że były trener Barcelony i selekcjoner Hiszpanów posprzątał w tej paryskiej stajni Augiasza. Środkowi pomocnicy PSG mają sto myśli na sekundę i niebywałą technikę użytkową, a tercet atakujących - choć bez typowej dziewiątki - jest zabójczo groźny. Będąc w pełnym biegu piłka trzyma im się stóp jakby mieli buty posmarowane klejem. A że potrafią naprawdę szybko biegać, zatrzymać mogą się dopiero w finale. No chyba że nogę w rewanżu podłoży im Kiwior.