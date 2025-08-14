Partner merytoryczny: Eleven Sports

Co za wieści przed meczem Polaków. Takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewa

Trzy polskie zespoły grają w czwartek w eliminacjach europejskich pucharów. - Każdy przed rewanżem chciałby być w takiej sytuacji jak Jagiellonia. Powinni sobie spokojnie poradzić i awansować. Duże szanse ma też Raków i obstawiam, że w kolejnej rundzie znajdzie się również Legia - zaskakuje w rozmowie z Interią Bogdan Zając, były trener m. in. Jagiellonii Białystok oraz asystent Adama Nawałki w reprezentacji Polski.

Piotr Jawor, Interia: Z polskich zespołów Jagiellonia jest w najlepszej sytuacji przed rewanżem, bo pokonała na wyjeździe Silkeborg 1:0.

- Każda drużyna chciałaby mieć taki wynik po pierwszym spotkaniu. Do tego grają jeszcze u siebie (czwartek, godz. 20:15, transmisja w Polsat Sport 1), a to duża przewaga. Jagiellonia teraz jest mocna, powinna sobie spokojnie poradzić.

Tyle tylko, że białostoczanie zagrają bez Afimico Pululu, który pauzuje za żółte kartki.

- To na pewno jest wiodąca postać w Jagiellonii, ostatnio pokazuje, że jest w wysokiej dyspozycji. Jego zastąpienie nie będzie łatwe, ale zamiast niego ktoś inny dostanie szansę, więc przeciwników też czeka jakieś zaskoczenie. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało.

Z eliminacjami do Ligi Mistrzów pożegnał się już Lech Poznań, ale różnica w porównaniu z Crveną Zvezdą Belgrad była widoczna.

- W tym dwumeczu decydowały detale. W pierwszym spotkaniu Lech miał sporo okazji, z kolei niektórych bramek mógł uniknąć. W meczu z mocniejszym i grającym stabilnie rywalem widać jednak, jak ważny jest pierwszy mecz. On ustawia strategię na rewanż. Trudno odrabia się straty, choć uważam, że Legii może się to udać.

Naprawdę? Przecież w pierwszym spotkaniu przegrała na wyjeździe z AEK Larnaka aż 1:4.

- Wiem, ale uważam, że ma duże szanse, by przejść tego rywala. Przeżyłem już mecze na Cyprze i wiem, jak tam się gra, szczególnie w drugiej połowie. W końcówce spotkania oddycha się rękawami, powietrze jest nie do zniesienia. Człowiek ma wrażenie, że się dusi. Podczas meczów na Cyprze trzeba bardzo umiejętnie zarządzać siłami, inaczej odcina prąd. I to właśnie było widać po piłkarzach Legii. Nie popełniali błędów, ale wielbłądy i przez to stracili bramki.

W końcówce spotkania na Cyprze oddycha się rękawami, powietrze jest nie do zniesienia. Człowiek ma wrażenie, że się dusi

W trudnej sytuacji jest też Raków Częstochowa, który przegrał u siebie z Maccabi Hajfa 0:1.

- To był stykowy mecz i przy stylu gry Rakowa, jedna bramka to wcale nie jest duża strata. Stać ich, by to odrobić. Muszą być jednak konsekwentni, bo sprawa awansu może ważyć się do ostatniej akcji.

