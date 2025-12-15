Absolutny dramat Stocha i spółki. Cały świat widział, co stało się z Polakami

Jeszcze kilka lat temu Polska uważana była za jedną z czołowych nacji w świecie skoków narciarskich. Nasi reprezentanci niemalże za każdym razem liczyli się w walce o czołowe lokaty, a ilość ich triumfów sukcesywnie wzmacniała tylko pozycję kraju nad Wisłą.

Niestety obecnie tego typu osiągnięcia znajdują się jedynie w strefie marzeń. Mimo drobnych przebłysków, w początkowej fazie sezonu 2025/2026 Polacy są daleko od ustabilizowania formy, a co za tym idzie, często ich nazwiska pojawiają się na bardzo odległych pozycjach w klasyfikacjach poszczególnych konkursów.

To przekłada się na sytuacje, które jeszcze nie tak dawno temu wydawały się kompletnie nieprawdopodobne. Jedna z nich wydarzyła się zaraz po zakończeniu weekendowych zmagań w Klingenthal.

Polacy są niemal na samym dnie. Wyprzedza ich nacja z... jednym reprezentantem

We wspomnianym wcześniej Klingenthal najwyżej z "biało-czerwonych" skoczków sklasyfikowany był 18-letni Kacper Tomasiak. Na koniec sobotnich zmaganiach zajął dopiero 18. miejsce. To również on, do pary z Piotrem Żyłą, może pochwalić się zakończeniem tegorocznych zawodów w czołowej "10" zmagań. Zarówno Tomasiak, jak i Żyła, dokonali tego podczas drugiego konkursu indywidualnego w Wiśle (07.12). Młodszy ze skoczków zajął wówczas 5. miejsce, natomiast ten bardziej doświadczony ulokował się na 7. pozycji. Kamil Stoch, Paweł Wąsek czy Dawid Kubacki póki co nie mogą się pochwalić podobnym rezultatem. Na przestrzeni 9 pierwszych konkursów sezonu były to więc jedyne przypadki, kiedy nasi skoczkowie kończyli konkursy na tak wysokich lokatach.

Dramatyczną formę naszych zawodników boleśnie uwydatnia fakt, iż w przytoczonej wyżej statystyce nasz kraj został wyprzedzony przez Bułgarię, która w konkursach PŚ posiada... tylko jednego skoczka. Jest nim oczywiście Władimir Zografski, który w obecnym sezonie zdążył już trzykrotnie znaleźć się w czołowej "10" konkursów. Polacy zostali również wyprzedzeni przez Francję, a konkretnie jej 23-letniego reprezentanta - Valentina Fouberta. Zawodnik ten stanowi swoiste objawienie obecnego sezonu i już 4 razy udało mu się załapać do czołowej "10" tegorocznych zmagań.

Kamil Stoch. Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Władimir Zografski Franz Kirchmayr/APA-PictureDesk AFP

Skoki narciarskie. Na zdjęciu reprezentant Polski - Piotr Żyła LUKASZ SZELAG/REPORTER Reporter

