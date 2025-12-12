Pracowała kilkanaście lat jako funkcjonariuszka. Zatrzymali ją razem z kibolami
Nie milkną echa bandyckiego napadu, do jakiego doszło w nocy ze środy na czwartek. Grupa zamaskowanych kiboli z Białegostoku zaatakowała autokar z kibicami Rayo Vallecano. Rannych zostało 10 osób. Jak donosi "Fakt", wśród zatrzymanych znalazła się funkcjonariuszka służby więziennej z kilkunastoletnim stażem pracy. Sześciu uczestnikom zdarzenia postawiono zarzuty.
Jagiellonia Białystok mierzyła się w czwartek z Rayo Vallecano w 5. kolejce Ligi Konferencji. Ekipa z Madrytu wygrała spotkanie 2:1. Głośno o konfrontacji obu zespołów zrobiło się jednak już kilkanaście godzin wcześniej.
Kwadrans przed 1:00 w nocy na posterunku w Ostrowi Mazowieckiej odebrano telefon ze zgłoszeniem bandyckiego napadu na trasie S8 w miejscowości Prosienica. Jak ustalono, grupa zamaskowanych napastników zatrzymała autokar z hiszpańskimi kibicami. Zaraz potem doszło do ataku na obcokrajowców z użyciem niebezpiecznych narzędzi.
Incydent przed meczem Jagiellonia - Rayo. Zatrzymano 10 osób, w tym... funkcjonariuszkę służby więziennej
"Po pięciu minutach na miejscu był patrol policji, który zastał dwa autokary z kibicami z Hiszpanii. Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały 2 samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji" - informowała policja na platformie X.
Doliczono się 10 rannych osób. Pilnej pomocy medycznej wymagało dziewięciu Hiszpanów i jeden Polak. Trzech poszkodowanych przetransportowano do szpitala.
Na miejscu zdarzenia zabezpieczono kominiarki, pałki teleskopowe, drewniane kije, kastet, ochraniacz na zęby, a także pojemnik po gazie. Sześciu zatrzymanym postawiono zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi.
Jak donosi "Fakt", jedna z zatrzymanych osób to funkcjonariuszka służby więziennej z Białegostoku. Kobieta ma za sobą kilkanaście lat pracy w pionie administracyjnym. Rzeczniczka SW poinformowała o wszczęciu wobec niej postępowania dyscyplinarnego.