Pracowała kilkanaście lat jako funkcjonariuszka. Zatrzymali ją razem z kibolami

Łukasz Żurek

Nie milkną echa bandyckiego napadu, do jakiego doszło w nocy ze środy na czwartek. Grupa zamaskowanych kiboli z Białegostoku zaatakowała autokar z kibicami Rayo Vallecano. Rannych zostało 10 osób. Jak donosi "Fakt", wśród zatrzymanych znalazła się funkcjonariuszka służby więziennej z kilkunastoletnim stażem pracy. Sześciu uczestnikom zdarzenia postawiono zarzuty.

Policja
PolicjaDAMIAIN BURZYKOWSKI / NEWSPIX.PLNewspix/East News

Jagiellonia Białystok mierzyła się w czwartek z Rayo Vallecano w 5. kolejce Ligi Konferencji. Ekipa z Madrytu wygrała spotkanie 2:1. Głośno o konfrontacji obu zespołów zrobiło się jednak już kilkanaście godzin wcześniej.

Kwadrans przed 1:00 w nocy na posterunku w Ostrowi Mazowieckiej odebrano telefon ze zgłoszeniem bandyckiego napadu na trasie S8 w miejscowości Prosienica. Jak ustalono, grupa zamaskowanych napastników zatrzymała autokar z hiszpańskimi kibicami. Zaraz potem doszło do ataku na obcokrajowców z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Incydent przed meczem Jagiellonia - Rayo. Zatrzymano 10 osób, w tym... funkcjonariuszkę służby więziennej

"Po pięciu minutach na miejscu był patrol policji, który zastał dwa autokary z kibicami z Hiszpanii. Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały 2 samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji" - informowała policja na platformie X.

    Doliczono się 10 rannych osób. Pilnej pomocy medycznej wymagało dziewięciu Hiszpanów i jeden Polak. Trzech poszkodowanych przetransportowano do szpitala.

    Na miejscu zdarzenia zabezpieczono kominiarki, pałki teleskopowe, drewniane kije, kastet, ochraniacz na zęby, a także pojemnik po gazie. Sześciu zatrzymanym postawiono zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

    Jak donosi "Fakt", jedna z zatrzymanych osób to funkcjonariuszka służby więziennej z Białegostoku. Kobieta ma za sobą kilkanaście lat pracy w pionie administracyjnym. Rzeczniczka SW poinformowała o wszczęciu wobec niej postępowania dyscyplinarnego.

      Liga Konferencji w pigułce: najlepsze gole w 74 sekundy [WIDEO]Polsat Sport
      Piłkarze Rayo Vallecano zostali ograbieni przez nieznanych sprawców
      Piłkarze Rayo VallecanoAFP
      Trzech piłkarzy w żółto-czerwonych strojach obejmuje się i świętuje zdobycie gola na stadionie, w tle widoczni kibice na trybunach.
      Jagiellonia Białystokfot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East NewsEast News
      Ogromny transparent z wizerunkiem czerwonego smoka i napisem Imperium Wschodzącego Słońca, rozciągnięty przez kibiców na trybunach stadionu podczas meczu piłkarskiego, z efektami pirotechnicznymi i kolorową oprawą w tle.
      Kibice Jagiellonii BiałystokKAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORTNewspix.pl

