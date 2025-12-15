Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak Piszczek widzi kadrę Urbana przed barażami. "To wielki atut Polaków w walce o mundial"

Andrzej Klemba

Łukasz Piszczek wrócił na boisko - razem z Mariuszem Lewandowskim i Radosławem Majdanem zagrali w futsal w charytatywnym turnieju zorganizowanym przez Widzew. Liczy na to, że reprezentacja Polski awansuje na mistrzostwa świata i wskazuje ważny atut Biało-czerwonych. - Ta drużyna pokazała już dwukrotnie w barażach, że potrafi w tych najważniejszych momentach się spiąć - podkreśla Piszczek.

Mężczyzna w bordowym stroju sportowym i jasnych getrach stoi na hali sportowej, trzyma piłkę do futsalu po swojej lewej stronie. W tle duży czerwony baner z logotypami sponsorów i napisami dotyczącymi klubu biznesowego.
Łukasz Piszczek zagrał w barwach Fundacji Widzewa Martyna Kowalska/Widzew.commateriały prasowe

Piszczek wziął udział w charytatywnym turnieju Widzewskiego Klubu Biznesu. Zagrał w zespole Fundacji Widzewa, której prezesem jest Sylwia Dobrzycka, żona głównego udziałowca łódzkiego klubu. Znajomość 66-krotnego reprezentanta Polski z Dobrzyckim trwa już od lat. Firma właściciela Widzewa była m.in. sponsorem pożegnalnego meczu Piszczka i Jakuba Błaszczykowskiego z Borussią Dortmund. Jest też sponsorem tytularnym akademii prowadzonej przez zawodnika w Goczałkowicach-Zdroju. - Rzeczywiście Sylwia Dobrzycka zadzwoniła do mnie i spytała, czy mogę się pojawić na turnieju charytatywnym. Akurat miałem wolną niedzielę, więc cieszę się, że mogłem jakoś pomóc - mówi Interii Piszczek.

    Obok Piszczka w drużynie zagrali m.in. Mariusz Lewandowski i Radosław Majdan. Zespół byłych reprezentantów Polski nie awansował do półfinałów. Piszczek popisywał się bramkami, asystami, a także interwencjami w obronie.

    Wspomnienia z dzieciństwa Łukasza Piszczka

    - Dawno nie grałem w hali, chyba półtora albo dwa lata temu. Jako dzieciak mieszkałem blisko szkoły, w której mieliśmy salę gimnastyczną i lubiłem tam chodzić, pograć w piłkę. Także gdzieś to jeszcze tam zostało - podkreśla Piszczek. - Moim zadaniem było strzelanie bramek. Inni też dawali radę, Mariusz Lewandowski czy Mati Lis też fajnie sobie radzili. Szkoda, bo mieliśmy ostatni mecz w grupie i tam troszkę niestety nie dojechaliśmy jako drużyna. I przez to nie zagraliśmy o najwyższe miejsca. Najważniejsze to jest to, żeby się tu dzisiaj dobrze bawić i ja się na pewno dobrze bawiłem.

    Trudno było Piszczka namówić do rozmowy o piłce - zastrzegał, że na turnieju Widzewa pojawił się prywatnie. Od 12 listopada jest trenerem pierwszoligowego GKS Tychy, który nie wygrał od 13 spotkań. To pierwsza praca w roli głównego szkoleniowca na poziomie centralnym. Wcześniej był asystentem w Borussii, a także prowadził trzecioligowe LKS Goczałkowice-Zdrój.

      Skomentował zmianę selekcjonera w reprezentacji Polski. Michała Probierza zastąpił Jan Urban. Pod wodzą tego szkoleniowca kadra nie przegrała żadnego z sześciu spotkań i o awans na mundial zagra w barażach. - Trener Urban przejął zespół w bardzo trudnym momencie i dzięki doświadczeniu tę drużynę potrafił bardzo dobrze ułożyć. Ma też swój sztab, który jest bardzo mocny i widać, że to na tę chwilę dobrze funkcjonuje - uważa Piszczek.

      Łukasz Piszczek: Mamy pozytywne doświadczenia z barażów

      W marcu Polacy zagrają w barażach z Albanią, a jeśli ją pokonają, zmierzą się ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja. - Oby też sprawdziło się to w barażach, bo na pewno to nie będą łatwe mecze. Ostatnio z Albanią całkiem często się mierzymy i to jest dla nas wymagający przeciwnik. Szwecja czy Ukraina to też będzie wysoko zawieszona poprzeczka, ale z drugiej strony są to na pewno rywale w naszym zasięgu - uważa Piszczek.

      I dodaje, że Polacy mają ważny atut - wiedzą, jak rozgrywać baraże. Tą drogą awansowali na mistrzostwa świata w Katarze (pokonali Szwecję), a także na Euro 2024 (wygrali z Walią). - Trzeba jasno powiedzieć, że to jest jeden mecz i w nim wszystko się może zdarzyć. Koncentracja musi być na najwyższym poziomie i ta drużyna pokazała już dwukrotnie w barażach, że potrafi w tych najważniejszych momentach się spiąć. I miejmy nadzieję, że pojedziemy na mistrzostwa świata. To doświadczenie z barażów jest pozytywne i bardzo ważne - twierdzi Piszczek.

        Były piłkarz Borussii zapewnia, że nie analizuje spotkań reprezentacji. - Jak oglądam mecze kadry, to nie skupiam się pod względem taktycznym. Dla mnie teraz obserwowanie spotkań reprezentacji to po prostu przyjemność. Nie patrzę na te mecze w taki sposób, żebym to miał w jakiś sposób ocenić - mówi Piszczek. - Grupa na mundialu? Trudno do tego odnosić, bo na razie jesteśmy w barażach. Jak awansujemy na mundial, to porozmawiamy o tych rywalach.

        Łukasz Piszczek i Nuri Sahin
        Łukasz Piszczek i Nuri SahinJAN FROMME / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
        Portret mężczyzny z długimi, ciemnobrązowymi włosami, noszącego okulary słoneczne na głowie, ubrany w biały t-shirt z czerwonym kołnierzykiem, neutralne tło
        Radosław MajdanGrzegorz Wajda/REPORTER East News
        Jan Urban został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski
        Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter
        Developres Rzeszów - ITA TOOLS Stal Mielec. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

