A jednak to nie plotki ws. Nawrockiego. Już tego nie ukrywają. Pozostaje jedno pytanie

Karol Nawrocki znany jest ze swojego przywiązania do sportu. Dotychczas mogliśmy obserwować go głównie na stadionach piłkarskich. Głowa państwa była m.in. na meczach reprezentacji Polski, a także Lechii Gdańsk czy Legii Warszawa.

Nawrocki jest także wielkim miłośników sportów walki, które sam w przeszłości uprawiał. Kilka dni temu miał się pojawić na gali Rocky Boxing Night, aby wspierać swojego przyjaciela - Kacpra Meynę. Ostatecznie obowiązki nie pozwoliły mu, aby dotrzeć na galę do Sopotu.

Nawrocki na gali KSW? Prezydent RP otrzymał zaproszenie

W połowie listopada Patryk Kaczmarczyk pokonał Adama Soldajewa i został tymczasowym mistrzem KSW wagi piórkowej. Gwiazda KSW po walce udzieliła wywiadu "Kanałowi Sportowemu" i tam zwróciła się z jasnym apelem do prezydenta RP Karola Nawrockiego. - Mamy prezydenta, który interesuje się MMA. Chciałbym z tej strony serdecznie zaprosić prezydenta Karola Nawrockiego na galę w Radomiu. Nie będę tam walczył, ale bardzo chętnie bym usiadł z prezydentem - mówił Kaczmarczyk.

Teraz okazuje się, że obecność Nawrockiego na gali KSW nie jest niemożliwa, o czym opowiedział Wojsław Rysiewski.

- Jesteśmy w kontakcie. Jeśli pan prezydent będzie miał czas i chciał. Oficjalnie i nieoficjalnie to zaproszenie jest wystosowane. Zdajemy sobie sprawę, że głowa państwa ma ważniejsze rzeczy na głowie niż odwiedzanie gal sportowych. Jeśli pojawi się taka opcja to zrobimy wszystko, żeby prezydent się pojawił - powiedział dyrektor sportowy KSW w rozmowie z Fansportu TV.

W sobotę (20 grudnia) w Łodzi odbędzie się gala XTB KSW 113. Z kolei na 17 stycznia w Radomiu zaplanowano wydarzenie oznaczone numerem 114. Czy na którymś z tych wydarzeń pojawi się głowa państwa? Tego na razie nie wiadomo.

