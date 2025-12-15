Partner merytoryczny: Eleven Sports

Selekcjoner reprezentacji oficjalnie potwierdza. To dlatego poparł Nawrockiego

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Stanisław Chomski nie ma łatwego życia. Już tłumaczy się z pierwszych nominacji na zimowe zgrupowanie, słów na temat możliwego powołania Rosjan, ale i też z tego, dlaczego w wyborach prezydenckich poparł Karola Nawrockiego. O sprawie było głośno, właśnie mija rok od założenia w Gorzowie komitetu, w którym znalazły się 33 osoby, w tym Chomski. - Polityka jest brudna - mówi nam dziś 68-letni trener.

Mężczyzna w garniturze przemawia przy mikrofonie na tle czerwonych flag, w prawym górnym rogu umieszczono okrągłe zdjęcie trenera drużyny sportowej w niebieskim sportowym stroju, rozmawiającego z kibicami.
Stanisław Chomski poparł Karola Nawrockiego w wyborach. Teraz się z tego tłumaczy.East News/Paweł WilczyńskiEast News

21 listopada ogłoszono, że Stanisław Chomski wraca po prawie dwóch dekadach na fotel trenera reprezentacji Polski. Pierwsze tygodnie pracy 68-latka można uznać za burzliwe. Wywołał temat Rosjan w kadrze, potem pominął kilku zawodników w powołaniach, a teraz jeszcze wraca sprawa poparcia dla obecnego prezydenta RP Karola Nawrockiego i zarzuty o zaangażowanie selekcjonera w politykę.

Trener Chomski tłumaczy się z poparcia dla Nawrockiego

- Ja się w politykę nie angażuję - mówi nam Chomski, choć równo rok temu lokalni działacze PiS z Gorzowa pochwalili się założeniem komitetu poparcia dla Nawrockiego. I obecny selekcjoner znalazł się na liście 33 osób, które do tego komitetu trafiły. Rozpisywały się o tym prawicowe media, a portal tvrepublika.pl z dumą ogłosił, że były selekcjoner poparł Nawrockiego. Podkreślano, kim jest Chomski dla gorzowskiego i polskiego żużla. Pisano o nim - ważna postać.

Chomski tłumaczy, że co prawda znalazł się w komitecie, ale poza tym, że jego nazwisko było na liście, nie działał aktywnie na rzecz wyboru Nawrockiego na prezydenta. Dał poparcie jako obywatel i tyle. Inna sprawa, że mocno mu się za to oberwało. Wielu kibiców nie potrafiło tego zrozumieć.

Zobacz również:

To, co zrobił Maksym Drabik na meczu ligowym w Grudziądzu przechodzi ludzkie pojęcie. To będzie transferowy niewypał?
PGE Ekstraliga

To może być transferowy niewypał. Zamknął się w aucie i nie chciał wyjść

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

Selekcjoner Chomski mówi o "brudnej polityce"

Zapytaliśmy Chomskiego, czy dziś, z perspektywy czasu, nie żałuje tego, co zrobił? Zwłaszcza w obliczu tych negatywnych rzeczy, które pisało się o popieranym przez niego kandydacie. Choćby o udziale w "kibolskiej ustawce". - Nie chcę o tym rozmawiać, bo polityka jest brudna. I wyciąga się różne brudne rzeczy. Ja się w politykę nie angażuję do tego stopnia. Wtedy dałem swój głos poparcia i tyle - tłumaczy Chomski.

Selekcjoner uważa, że ta jednorazowa akcja i publiczne poparcie dla jednego kandydata nie powinno nikomu przeszkadzać, a już na pewno nikomu to nie zaszkodzi (w domyśle nie zaszkodzi PZM, czyli jego nowemu pracodawcy). Chomski wiele razy miał ofertę startu w wyborach z różnych opcji politycznych, ale nigdy tego nie zrobił. Ostatnie wybory prezydenckie to był ten pierwszy i być może ostatni raz, kiedy głośno się za kimś opowiedział.

Kamil Łączyński: Pomimo słabszego momentu w trzeciej kwarcie pokazaliśmy charakter. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Chomski o Rosjanach i brak powołań dla Janowskiego i Palucha

Chomski stara się być dyplomatą. Nie inaczej ma się sprawa jego sportowych wyborów. Już bardzo zręcznie wybrnął z tematu powołania Rosjan do kadry. W rozmowie z bestspeedway.tv mówił o nich. - "To są zawodnicy, którzy mają polskie paszporty, którzy są obywatelami Polski". Gdy rozpętała się burza, Chomski uciął temat, kategorycznie mówiąc: - "Dopóki jestem trenerem kadry Łaguta i Sajfutdinow nie dostaną powołania".

Nowy trener kadry zręcznie też wytłumaczył się z braku powołań dla Oskara Palucha czy Macieja Janowskiego (brak wyniku, czy wręcz dramatyczna obniżka formy) i pokazał, że jest otwarty dla tych, którzy kadry próbują unikać. Nie skreślił z niej Maksyma Drabika, choć ten nie odebrał od niego telefonu, ani nie odpowiedział na sms-a.

Mężczyzna w garniturze i bordowym krawacie stoi przy mikrofonie, w tle liczne biało-czerwone flagi, atmosfera oficjalna związana z uroczystością państwową.
Karol NawrockiFilip Naumienko/REPORTEREast News
Trzech mężczyzn związanych ze sportem żużlowym, dwóch w kombinezonach startowych Polski z wyrazistymi logotypami sponsorów, jeden w kurtce drużyny, otoczony mikrofonami, zestawieni na tle stadionu żużlowego, jeden z zawodników z kaskiem na głowie i mot...
Stanisław Chomski trenerem Żużlowej Reprezentacji Polski. I jego dwie największe gwiazdy: Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek.Łukasz Trzeszczkowski/Paweł WilczyńskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Bartosz Zmarzlik i Stanisław Chomski ustalają taktykę na kolejne biegi.
Bartosz Zmarzlik i Stanisław Chomski ustalają taktykę na kolejne biegi.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja