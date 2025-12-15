Wzburzona Justyna Kowalczyk-Tekieli nie wytrzymała. Wystarczyło spojrzenie. "Jakieś bzdury"
Justyna Kowalczyk-Tekieli mimo zakończenia profesjonalnej kariery sportowej nie pożegnała się z treningami. Sport sprawiał jej zawsze przyjemność i dziś mistrzyni olimpijska chętnie bierze udział m.in. w zawodach biegowych. Jak się okazało, lubi też biegać po górach. Na jednym z ostatnio zdobytych szczytów zobaczyła jednak coś, co bardzo jej się nie spodobała. Postanowiła to uwiecznić i podzielić się swoim oburzeniem.
Kowalczyk-Tekieli zakochała się w górach dzięki swojemu zmarłemu tragicznie mężowi. Kacper Tekieli uwielbiał wspinaczkę wysokogórską i pokazał gwieździe sportu, że ta część natury jest warta eksplorowania i zachwycania się. Dziś była biegaczka narciarska pielęgnuje tę górską miłość wespół ze swoim synem, Hugonem, którego zabiera na niektóre wyprawy.
Justyna Kowalczyk-Tekieli na kolejnej górskiej wyprawie
Po śmierci męża Justyna Kowalczyk-Tekieli postanowiła sobie, że nigdy nie porzuci gór i postara się zarazić swoją pasją również syna. Z Hugonem w nosidełku na plecach zdobywała już parę szczytów, a niebawem przyjdzie też czas na to, by chłopiec sam wyruszał z nią na wyprawy o własnych siłach. Na to trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać.
Tymczasem Kowalczyk wybrała się na kolejną górską wyprawę. Nie chciała być daleko od domu i wybrała jako cel swojej wyprawy Tatry. Po wspinaczce postanowiła pokazać piękne widoki zaśnieżonych szczytów. Okazało się jednak, że pewna rzecz zwróciła jej uwagę. Bardzo jej się to nie spodobało.
Justyna Kowalczyk-Tekieli pokazała zdjęcie. Była zniesmaczona
Kowalczyk zrobiła sobie na szczycie selfie, a potem wskazała na coś, czego zupełnie nie rozumiała. Wędrując po Tatrach miała nadzieję na większą kulturę osób odwiedzających to miejsce. Niektórzy nie potrafili się jednak zachować po zdobyciu góry.
Ale żeby mazać jakieś bzdury po kamieniach w górach?!
Podobne znakowania są niezgodne z prawem. Za zostawianie napisów na kamieniach i drzewach grozi mandat do 500 zł. Trudno dziwić się oburzeniu Justyny Kowalczyk-Tekieli - podobne wypadki wciąż się zdarzają, a świadomość związana z ochroną przyrody nie jest zbyt wysoka.