Wzburzona Justyna Kowalczyk-Tekieli nie wytrzymała. Wystarczyło spojrzenie. "Jakieś bzdury"

Kowalczyk-Tekieli zakochała się w górach dzięki swojemu zmarłemu tragicznie mężowi. Kacper Tekieli uwielbiał wspinaczkę wysokogórską i pokazał gwieździe sportu, że ta część natury jest warta eksplorowania i zachwycania się. Dziś była biegaczka narciarska pielęgnuje tę górską miłość wespół ze swoim synem, Hugonem, którego zabiera na niektóre wyprawy.

Justyna Kowalczyk-Tekieli na kolejnej górskiej wyprawie

Po śmierci męża Justyna Kowalczyk-Tekieli postanowiła sobie, że nigdy nie porzuci gór i postara się zarazić swoją pasją również syna. Z Hugonem w nosidełku na plecach zdobywała już parę szczytów, a niebawem przyjdzie też czas na to, by chłopiec sam wyruszał z nią na wyprawy o własnych siłach. Na to trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać.

Tymczasem Kowalczyk wybrała się na kolejną górską wyprawę. Nie chciała być daleko od domu i wybrała jako cel swojej wyprawy Tatry. Po wspinaczce postanowiła pokazać piękne widoki zaśnieżonych szczytów. Okazało się jednak, że pewna rzecz zwróciła jej uwagę. Bardzo jej się to nie spodobało.

Justyna Kowalczyk-Tekieli pokazała zdjęcie. Była zniesmaczona

Kowalczyk zrobiła sobie na szczycie selfie, a potem wskazała na coś, czego zupełnie nie rozumiała. Wędrując po Tatrach miała nadzieję na większą kulturę osób odwiedzających to miejsce. Niektórzy nie potrafili się jednak zachować po zdobyciu góry.

Ale żeby mazać jakieś bzdury po kamieniach w górach?!

Podobne znakowania są niezgodne z prawem. Za zostawianie napisów na kamieniach i drzewach grozi mandat do 500 zł. Trudno dziwić się oburzeniu Justyny Kowalczyk-Tekieli - podobne wypadki wciąż się zdarzają, a świadomość związana z ochroną przyrody nie jest zbyt wysoka.

Justyna Kowalczyk-Tekieli w Tatrach Instagram/justyna.kowalczyk.tekieli ESP/Instagram

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Justyna Kowalczyk-Tekieli podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku pamięci jej zmarłego męża. Tatrzański Cmentarz Symboliczny, 2023 rok Albin Marciniak East News

Justyna Kowalczyk-Tekieli jest multimedalistką w biegach narciarskich Pierre-Philippe Marcou / POOL AFP