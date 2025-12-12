Dzień po blamażu gruchnęła wieść. UEFA z oficjalnym komunikatem. Gigant kolejnym rywalem Legii

Powoli mijająca piłkarska jesień jest prawdziwym koszmarem dla Legii Warszawa. Zdobywca Pucharu Polski z poprzedniego sezonu jest w ogromnym dołku, czekając na zwycięstwo w lidze od końcówki września. Efektem tego jest miejsce w strefie spadkowej i rozpaczliwe czekanie na sfinalizowanie transferu Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa.

Fatalna forma ligowa przeniosła się również na rozgrywki Ligi Konferencji. Jedyną zdobycz punktową Legia zdobyła w meczu z Szachtarem Donieck, co zawdzięczać można przede wszystkim przebłyskowi geniuszu Rafała Augustyniaka. Ponadto klub z Warszawy przegrywał różnicą jednej bramki z Samsunsporem, Celje oraz Spartą Praga.

Wylot do Armenii i spotkanie z FC Noah był kluczowy dla Legii w kontekście zachowania szans na grę wiosną w europejskich pucharach. Drużyna prowadzona przez Inakiego Astiza zaczęła świetnie, wychodząc na prowadzenie już w 3. minucie. Druga połowa przyniosła jednak dramat i porażkę 1:2. Legia tym samym straciła szansę na awans do fazy play off Ligi Konferencji.

Juniorzy poprawiają nastroję kibiców Legii Warszawa. W Europie idzie im świetnie. Teraz zagrają z Ajaxem

Nastroje wokół seniorskiego zespołu Legii są fatalne. Kibice klubu z Warszawy mają jednak powody do zadowolenia. I to na arenie międzynarodowej. Świetnie w tegorocznej edycji Ligi Młodzieżowej spisuje się juniorska drużyna Legii Warszawa.

"Wojskowi" już na starcie mieli pecha, bo los przydzielił im wymagającego przeciwnika - włoską Fiorentinę. Polacy spisali się jednak bardzo dobrze, wygrywając u siebie 4:1. Rewanż w Italii i porażka 2:3 nie miał już żadnego znaczenia. W kolejnej rundzie Legia nie zwolniła tempa i dwukrotnie pokonała 2:1 grecki PAOK Saloniki.

Na pochwały w zespole prowadzony przez Patryka Seppelta-Górajewskiego zasługuje przede wszystkim Samuel Kovacik. Juniorski reprezentant Słowacji w czterech spotkaniach strzelił aż sześć goli i to w dużej mierze dzięki jego występom Legia awansowała do fazy pucharowej. O Kovacika pytają już niemieckie i włoskie kluby, a kontrakt Słowaka z Legią wygasa już w czerwcu.

W piątkowe popołudnie poznaliśmy kolejnego przeciwnika Legii w Lidze Młodzieżowej. Triumfator ostatniej edycji Centralnej Ligi Juniorów w 1/16 finału zmierzy się z Ajaxem Amsterdam. Holendrzy dotychczas rywalizowali w ścieżce ligowej Ligi Młodzieżowej, którą zakończyli na 15. pozycji, wygrywając m.in. 8:0 z Karabachem Agdam, 4:0 z Benfiką oraz 7:2 z Galatasaray.

Od tego momentu w każdej rundzie odbędzie się tylko po jednym meczu - UEFA zrezygnowała z przeprowadzenie dwumeczów. Legia z Ajaxem zmierzy się u siebie 3 lub 4 lutego.

Noah - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Oprawa Legii Warszawa Jakub Żelepień INTERIA.PL

Dariusz Mioduski AFP

Aleksander Ceferin ARIF HUDAVERDI YAMAN AFP